대전국토청, 교통안전협의체 개최…AI 기반 사고예방 강화

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충청권 교통사고 사망자 감소를 위해 관계기관들이 한자리에 모여 고령운전자와 화물차 사고 예방 대책 마련에 나섰다.

대전지방국토관리청은 9일 '2026년 상반기 충청권 교통안전협의체'를 열고 교통사고 취약 분야 개선 방안과 기관 간 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

2026년 상반기 충청권 교통안전협의체. [사진=대전지방국토관리청] 2026.06.09 gyun507@newspim.com

이날 회의에는 충청권 광역자치단체와 경찰, 한국도로공사, 한국교통안전공단, 한국도로교통공단, 민자고속도로 운영사, 운수업계 관계자 등 21개 기관이 참석했다.

참석 기관들은 충청권 교통사고의 주요 원인으로 꼽히는 화물차 사고와 고령운전자 사고를 줄이기 위한 대책을 집중 논의했다.

특히 장거리 운행이 많은 사업용 차량 운전자들의 충분한 휴식을 유도하고 고령운전자를 대상으로 한 맞춤형 안전대책을 확대하는 방안에 의견을 모았다.

현재 지자체와 한국교통안전공단은 고령 운전자의 급가속 사고 등을 예방하기 위한 페달 오조작 방지장치 보급 사업을 추진하고 있다. 경찰은 보행자 안전 강화를 위해 방호울타리와 교통섬 등 보행환경 개선사업을 확대하고 있다.

또 고속도로 운영기관들은 졸음운전 예방을 위해 휴식 캠페인과 교통안전 홍보를 강화하고 있으며 운수업계는 사고다발 업체 관리와 안전교육 확대에 나서고 있다.

대전지방국토관리청은 앞으로 AI 기반 교통사고 위험도 분석 시스템을 활용해 사고 위험구간을 사전에 파악하고 예방 중심의 교통안전 관리체계를 구축할 계획이다.

이와 함께 사업용 차량 운행기록을 분석해 충청권 일반국도 위험지도를 제작·배포하고 국민참여형 SNS 소통창구를 통해 교통안전 정보를 제공할 방침이다.

이상일 대전지방국토관리청장은 "교통안전은 사고 발생 이후 대응보다 사전 예방이 중요하다"며 "관계기관과 긴밀히 협력해 보다 안전한 도로환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com