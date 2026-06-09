용인시, 해외 전시회 참가로 3000만 달러 상담 성과

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중소기업 12개사, 베트남·태국 전시회서 326건 상담

MOU 체결로 동남아 시장 진출 교두보 확보

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 해외 전시회 단체관 운영을 통해 지역 중소기업들의 해외 시장 진출 교두보를 확보하면서 약 3000만 달러(약 450억 원) 규모의 수출 상담 실적을 올리는 성과를 거뒀다.

용인시는 베트남 국제 프리미엄 소비재전(VIPREMIUM 2026)과 태국 방콕 식품 전시회(THAIFEX 2026)에 용인 공동관을 구성해 참가한 지역 내 중소기업 12개사가 총 326건, 약 3000만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다고 9일 밝혔다.

베트남 국제 프리미엄 소비재전에서 참여한 용인 지역 중소기업 관계자들[사진=용인시]

시는 수출 역량이 부족한 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하기 위해 해외 전시회 단체관 부스 임차비와 장치비의 80%, 편도 운송비, 통역 인력 등을 지원하고 있다.

베트남 국제 프리미엄 소비재전에는 프롬바이오코스메틱, 에이치비글로벌, 에이징랩, 엔피오브이, 흑색건강, 해빙 등 6개사가 참가해 생활용품·미용·식품 분야 제품을 선보였다.

이들 기업은 지난 4일부터 7일까지 나흘간 총 108건, 약 368만 달러(약 55억 원) 규모의 상담을 벌였다.

K-브랜드의 인기에 힘입어 참가 기업들은 현지 인플루언서와 유통사 등으로부터 높은 관심을 받았으며 이 가운데 프롬바이오코스메틱, 에이징랩, 해빙 등 3개사는 베트남 바이어와 양해각서(MOU)를 체결하며 동남아 시장 진출의 교두보를 마련했다.

태국 방콕 식품 전시회에서 참여한 용인 지역 중소기업 관계자들.[사진=용인시]

앞서 시는 지난달 26일부터 30일까지 세계 3대 식품 전시회 가운데 하나로 꼽히는 태국 방콕 식품 전시회(THAIFEX 2026)에서도 용인 단체관을 운영해 유망 식품 기업을 집중 홍보했다.

단체관을 통해 베오베, 원글로벌코리아 등 6개 관내 중소기업이 참가했으며 이들은 총 218건, 약 2632만 달러(약 395억 원) 규모의 상담 실적을 기록했다.

특히 트루코퍼레이션, 푸르농, 농업회사법인 부즈앤버즈 미더리 등 3개사는 태국·베트남 바이어와 현장에서 MOU를 맺으며 동남아 시장 공략에 속도를 낼 수 있는 발판을 확보했다.

소원컴퍼니는 이번 전시의 핵심 구역인 4홀 내 '뉴 투 마켓 스트리트(New To Market Street)' 부스에 소개돼 글로벌 식품 트렌드를 선도할 수 있는 잠재력을 인정받으며 해외 바이어들의 눈길을 끌었다.

참가 기업 관계자는 "수출 초기 단계 기업이 단독으로 해외 전시회를 준비하기에는 비용과 인력, 정보 측면에서 부담이 크다"며 "용인시 단체관에 참여하면서 전시 준비와 바이어 발굴을 보다 효율적으로 진행할 수 있었다"고 말했다.

이상일 용인시장은 "우수한 기술력과 경쟁력 있는 제품을 가지고도 해외 판로 개척에 어려움을 겪는 지역 중소기업들이 이번 전시회를 통해 해외 시장 진출의 교두보를 성공적으로 마련하게 돼 의미가 크다"며 "앞으로도 용인의 미래를 이끌어갈 중소기업들이 글로벌 무대에서 당당히 경쟁하고 수출 영토를 넓혀갈 수 있도록 다각적인 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com