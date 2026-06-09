하현승 2이닝 무실점, 제4회 한화이글스배 고교 vs 대학 올스타전 성료

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[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=신인드래프트 1순위 후보로 꼽히는 부산고 하현승이 2이닝을 잘 막았다.

한화이글스와 대한야구소프트볼협회(KBSA)가 주최한 제4회 한화이글스배 고교 vs 대학 올스타전이 성료했다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=제4회 한화이글스배 고교 vs 대학 올스타전 단체 기념촬영 [사진=한화이글스] 2026.06.09 iaspire@newspim.com

지난 8일 한화생명 볼파크에서 열린 고교 vs 대학 올스타전에 나선 선수들은 약 3000여명의 선수 가족과 지역 초중등 학생야구 선수단, 아마추어 야구팬들 앞에서 마음껏 기량을 뽐냈다. 경기에선 고교팀이 대학팀을 6-4로 꺾고 역대전적에서 2승1무1패로 앞서게 됐다.

하현승은 고교 올스타 선발 투수로 나서 2이닝 무실점을 작성, 고교팀 투수 베스트 플레이어로 선정됐다. 경남고 박보승은 고교팀 타자 베스트 플레이어로 뽑혔다. 5회말 종료 후 진행된 홈런레이스 결승에서는 고교팀의 서울고 김지우 선수가 대학팀 연세대 김동주 선수를 꺾고 우승을 차지했다.

이번 대회는 KBO리그 10개구단 스카우트를 비롯해 미국 프로야구 메이저리그 12개 구단 스카우트, 일본 프로야구 2개 구단 스카우트들이 경기를 관찰, 게임 슬로건 'Game of the dream'에 걸맞게 학생 야구 선수들의 꿈의 무대가 됐다는 평가다.

한화이글스배 고교vs대학 올스타전은 한화이글스와 KBSA가 공동으로 주최하는 이벤트 경기다. 지난 3년 동안 아마추어 야구의 발전과 고교 · 대학 선수 간 교류에 크게 기여했으며 아마추어 야구 축제의 장으로 자리잡았다는 평가를 받는다.

이 밖에 한화이글스는 이날 KBSA에 아마야구 발전기금을 전달하며 학생야구 발전을 응원했고, 출전 선수들이 향후 훌륭한 프로스포츠 선수로 성장할 수 있도록 9일 오전 스포츠윤리교육을 진행하며 모든 행사를 마무리했다.

한화 관계자는 "프로야구 선수를 목표로 땀을 흘리고 있는 아마야구 현장을 다니다 보면 선수들이 점점 이 대회 출전을 목표로 하는 모습이 보인다"며 "더 많은 학생들이 그 꿈을 이루기 위해 이 대회가 더 발전하고 지속적으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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