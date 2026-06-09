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하현승 2이닝 무실점, 제4회 한화이글스배 고교 vs 대학 올스타전 성료

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  • 한화이글스와 KBSA가 8일 고교vs대학 올스타전을 개최했다
  • 경기에서 고교팀이 대학팀을 6대4로 꺾고 통산 전적 우위를 잡았다
  • 하현승 등 유망주 활약 속 국내외 스카우트가 지켜보며 꿈의 무대가 됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=신인드래프트 1순위 후보로 꼽히는 부산고 하현승이 2이닝을 잘 막았다.  

한화이글스와 대한야구소프트볼협회(KBSA)가 주최한 제4회 한화이글스배 고교 vs 대학 올스타전이 성료했다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=제4회 한화이글스배 고교 vs 대학 올스타전 단체 기념촬영 [사진=한화이글스] 2026.06.09 iaspire@newspim.com

지난 8일 한화생명 볼파크에서 열린 고교 vs 대학 올스타전에 나선 선수들은 약 3000여명의 선수 가족과 지역 초중등 학생야구 선수단, 아마추어 야구팬들 앞에서 마음껏 기량을 뽐냈다. 경기에선 고교팀이 대학팀을 6-4로 꺾고 역대전적에서 2승1무1패로 앞서게 됐다.  

하현승은 고교 올스타 선발 투수로 나서 2이닝 무실점을 작성, 고교팀 투수 베스트 플레이어로 선정됐다. 경남고 박보승은 고교팀 타자 베스트 플레이어로 뽑혔다. 5회말 종료 후 진행된 홈런레이스 결승에서는 고교팀의 서울고 김지우 선수가 대학팀 연세대 김동주 선수를 꺾고 우승을 차지했다.

이번 대회는 KBO리그 10개구단 스카우트를 비롯해 미국 프로야구 메이저리그 12개 구단 스카우트, 일본 프로야구 2개 구단 스카우트들이 경기를 관찰, 게임 슬로건 'Game of the dream'에 걸맞게 학생 야구 선수들의 꿈의 무대가 됐다는 평가다.

한화이글스배 고교vs대학 올스타전은 한화이글스와 KBSA가 공동으로 주최하는 이벤트 경기다. 지난 3년 동안 아마추어 야구의 발전과 고교 · 대학 선수 간 교류에 크게 기여했으며 아마추어 야구 축제의 장으로 자리잡았다는 평가를 받는다.

이 밖에 한화이글스는 이날 KBSA에 아마야구 발전기금을 전달하며 학생야구 발전을 응원했고, 출전 선수들이 향후 훌륭한 프로스포츠 선수로 성장할 수 있도록 9일 오전 스포츠윤리교육을 진행하며 모든 행사를 마무리했다.

한화 관계자는 "프로야구 선수를 목표로 땀을 흘리고 있는 아마야구 현장을 다니다 보면 선수들이 점점 이 대회 출전을 목표로 하는 모습이 보인다"며 "더 많은 학생들이 그 꿈을 이루기 위해 이 대회가 더 발전하고 지속적으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

iaspire@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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