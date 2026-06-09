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보조금TF 가동된 연극계…최휘영 장관 "창작 비중 늘리고 대관료 지원"

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  • 문체부가 9일 연극계와 창제작 확대를 논의했다.
  • 최휘영 장관은 대관료 지원과 배우 안전망 구축을 추진했다.
  • 작가·희곡 부족과 공연 쿠폰 실효성 개선 요구가 나왔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문화예술정책자문위 연극 분과 회의

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 창제작(창작과 제작) 비중을 늘리고 대관료 지원을 서두른다. 최휘영 장관은 9일 연극계 전문가 6인과 머리를 맞대고 창작 지원 확대와 배우 안전망 구축, 예산 구조 개편 방향 등을 논의했다.

최휘영 장관은 "연극 분야 창제작 비중을 늘리고 대관료 지원을 서두르겠다"라고 밝혔다. [사진= 문체부] 2026.06.09 fineview@newspim.com

이번 회의는 김도일 동국대 문화예술대학원 객원교수, 김수로 배우, 박범수 문화강국 네트워크 상임이사, 박정미 파크컴퍼니 대표, 방지영 국제아동청소년연극협회 한국본부 이사장, 임대일 한국연극배우협회 이사장 등 창작·제작·배우·협회 분야 전문가 6인이 참석했다.

최휘영 장관은 "청소년과 처음 보는 사람들 수를 많이 늘려서 연극 매력을 접하게 하고 자주 관람할 수 있도록 올해 추경에 공연 쿠폰을 20만 장 배포했다. 9월에 나머지 20만 장을 할 예정이다"라며 "연극은 그동안 창작 지원보다 향유(공연 행사·유통)에 예산이 쓰여왔다. "이제는 창작과 제작 비중을 늘리고 예산을 증액하는 방향으로 챙기고 있다"고 힘을 주었다.

창작 지원 활성화를 위해 최휘영 장관은 "예전에는 지역에서 만든 작품이 서울로 올라오는 경우가 많았는데 요즘은 그렇지 않다"며 "새로운 창작 시그니처 작품을 만드는 데 초점을 맞추겠다"고 말했다. 소극장에 특화된 대표 레퍼토리 작품을 개발할 수 있는 신규 사업도 예산에 반영 중이라고 밝혔다.

대관료 문제에 대해서는 "인프라이기 때문에 빠른 진도가 나가지 않지만, 대관료 지원 사업을 서두르고 있다"며 아르코를 비롯한 공공 공연장의 민간 개방 확대도 검토 중이라고 했다.

배우 안전망 구축을 위한 보조금 제도와 관련해서는 이달 보조금 제도 개선 TF를 구성했다고 밝혔다. "보조금 제도가 복잡하고 규제이기도 하다. 현장의 불편함을 해소하는 방향으로 문화예술위원회 중심으로 연구 용역과 조사를 진행 중"이라고 설명했다. 지자체 전수 조사도 취합 중이며 7월 새 지방정부 임기 시작에 맞춰 기초·광역 지자체를 직접 방문해 설명할 계획이라고 했다.

이 자리에 참석한 김도일 교수는 "2005년 이래 창작·극장·관객 지원을 각기 따로 해왔고 매년 큰 변화가 없었다. 극장과 극단과 관객이 융합되는 협력적 구조를 만드는 것이 지금 필요한 전환"이라고 제언했다.

방지영 이사장은 "현장에서 요구하는 사업 요소 일부만 재조합해 새 사업처럼 내놓는 경우가 반복되고 있다. 신규 사업을 개발할 때는 현장 연구를 충분히 해서 섬세하게 설계해달라"고 요청했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 9일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제3차 회의에서 관련 분야 전문가들과 함께 연극계 현황을 파악하고 향후 정책 방향을 논의하고 있다. [사진= 문체부]

쓸 만한 희곡 부재에 대한 얘기가 많이 오갔다. 배우 이기영은 "연극을 제작하는 입장에서 새 작품을 찾으려 어느 서점에 가도 희곡이 몇 권 없다. 좋은 작가들이 현장에 남아 있지 못하는 상황"이라며 "1000만 원이라도 받으면 작품이 남고, 현장에서 공연할 수 있다. 작가 지원 사업 공모를 자주 했으면 한다"고 말했다.

김수로 배우는 "제일 시급한 것이 작가"라며 "5000만 원 규모의 공모전을 열고, 선정 작품을 제작할 팀도 함께 공모하는 방식이면 지금까지 답답했던 부분이 풀릴 수 있다"고 제안했다. 1000만~2,000만 원 단위의 소규모 지원으로는 제작사가 주도적으로 움직일 수 없다는 현장 인식이 배경에 있다.

임대일 이사장은 "60점짜리 작품도 키우면 100점이 될 수 있는데, 초연 한두 번 하고 사장되는 경우가 많다"며 디지털 아카이빙과 재도전 기회 확대를 요청했다.

김수로 위원은 3년간 에든버러를 다닌 경험을 바탕으로 "대기업 후원을 받아 극장 전체를 빌려 한국 연극의 집을 운영하고, 한국 음식과 K팝이 흐르는 가운데 연극을 선보이는 방식을 신규 지원 사업으로 검토해달라"고 했다. 최 장관도 "밀라노동계올림픽 코리아하우스에 매일 2000명 이상이 줄을 섰다. 에든버러에서 K컬처를 보여줄 수 있는 것이 필요하다"며 공감을 표했다.

박정미 대표는 "좋은 작품이 짧게 공연되고 사라지는 것이 아쉽다"며 청소년 공연 소비 쿠폰의 경우 다운로드 후 실제로 사용하지 않는 사례가 많아 실효성 개선이 필요하다고 지적했다.

문체부는 2027년, 25년 만에 국내에서 다시 열리는 '아시테지(ASSITEJ, 국제아동청소년연극협회) 세계총회' 지원도 모색한다. 

fineview@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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