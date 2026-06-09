[내일날씨] 전국 대체로 흐림...경기·강원영서 비

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강원영서 북부 5~20mm...경기·강원영서 남부 5mm 안팎

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 10일 전국은 대체로 흐린 가운데 경기도 일부와 강원영서 지역에는 비가 오는 곳이 있겠다.

9일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 10일 전국은 서해 남부해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다. 경기북부와 동부, 강원영서는 북쪽을 지나는 기압골 영향을 받다가 벗어나겠다.

비가 내리는 2일 오후 서울 서초구 고등검찰청 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전국이 대체로 흐리고 경기북부와 동부, 강원영서 남부에는 오후 한때 비가 오겠다. 강원영서 북부에는 새벽에서 아침 사이와 오후에 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원영서 북부에는 5~20mm, 경기북부와 동부, 강원영서 남부는 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 13~20도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 14도 ▲춘천 14도 ▲강릉 17도 ▲대전 15도 ▲대구 16도 ▲부산 17도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲제주 18도다.

낮 최고기온은 22~31도로 예측된다. ▲서울 26도 ▲인천 20도 ▲춘천 26도 ▲강릉 26도 ▲대전 28도 ▲대구 30도 ▲부산 26도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲제주 25도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통'이다. 바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~1.5m, 서해상은 0.5~1.0m로 일겠다.

krawjp@newspim.com