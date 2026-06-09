양충모 남원시장 당선인 인수위 출범…민선 9기 남원시정 밑그림 착수

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시민 중심 시정 구현과 미래 성장전략 마련 본격화

6개 분과·30명 자문위원 구성 미래 비전 수립 집중

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 양충모 남원시장 당선인은 9일 민선 9기 시정 운영 방향을 설계할 인수위원회를 출범시키고 본격적인 시정 인수 작업에 들어갔다고 밝혔다.

남원시장직 시민주권시대 인수위원회는 이날 출범식을 열고 시정 주요 현안 점검과 공약사업 검토 등 본격적인 활동에 착수했다.

양충모 남원시장 당선인이 9일 6개분과 15명의 위원과 30명의 자문위원으로 구성된 인수위를 출범시켰다.[사진=남원시]2026.06.09 lbs0964@newspim.com

양충모 당선인은 이날 인수위원과 자문위원들에게 위촉장을 수여한 뒤 "인수위원회는 민선 9기 남원시정의 밑그림을 그리는 출발점"이라며 "시민의 뜻을 최우선에 두고 시정 인수 작업에 임해달라"고 당부했다.

이어 좋은 일자리 창출과 지역경제 활성화, 시민 행복 실현을 위한 핵심 공약 점검과 함께 미래 성장동력 발굴에 힘써줄 것을 주문했다.

양 당선인은 "청년에게는 기회를 넓히고 어르신에게는 안정된 삶을 지원해 시민 모두가 희망을 체감할 수 있는 남원을 만들겠다"고 밝혔다.

최용택 위원장이 이끄는 인수위원회는 6개 분과 15명의 위원과 30명의 자문위원으로 구성됐다. 위원회는 시정 비전과 정책 방향을 정립하고 주요 현안과 공약사업을 점검하는 등 성공적인 민선 9기 출범 준비에 나설 계획이다.

또한 시민 중심의 정책 과제 발굴과 민생 안정 대책, 미래 성장전략 수립에 집중하는 한편 국가예산 확보와 투자유치, 미래산업 육성 방안 등도 중점 논의할 예정이다.

lbs0964@newspim.com