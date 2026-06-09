하이포크, '하이포크 블랙' 쿠팡 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 축산식품 전문기업 팜스코의 돼지고기 브랜드 하이포크가 프리미엄 돈육 제품인 '하이포크 블랙(HYPORK BLACK)'을 쿠팡에 출시하며 소비자 직접 판매(B2C) 시장 공략에 나선다고 밝혔다.

하이포크 블랙은 그동안 일부 프리미엄 다이닝과 제한된 유통 채널을 통해 공급돼 왔으나, 이번 쿠팡 입점을 통해 일반 소비자들도 구매할 수 있게 됐다.

하이포크 블랙은 우리흑돈(W)의 맛 형질을 적용해 개발한 신품종 'WYLD'를 기반으로 한 제품이다. 회사 측은 기존 YLD 품종의 생산성과 육질 특성에 우리흑돈의 식감과 풍미를 결합해 독자적인 '콰트로(Quattro) 품종'을 완성했다고 설명했다.

이번에 선보이는 제품은 삼겹살과 목살 등 구이용 부위 중심으로 구성됐다. 쿠팡 로켓프레시를 통해 전국 소비자에게 배송된다.

팜스코는 하이포크 블랙이 풍부한 마블링과 육색을 바탕으로 차별화된 육질과 풍미를 구현한 프리미엄 제품이라고 소개했다.

하이포크 관계자는 "하이포크 블랙은 품종과 육질 차별화에 중점을 둔 프리미엄 제품"이라며 "쿠팡 출시를 시작으로 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

하이포크 블랙은 쿠팡 로켓프레시 프리미엄 카테고리를 통해 구매할 수 있다.

[이미지=하이포크]

whitss@newspim.com