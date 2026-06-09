의령군, 민선9기 의령전성시대 추진단 운영…행정 효율성 제고

AI 핵심 요약beta
- 경남 의령군이 9일 민선9기 군정 비전과 공약 이행 위해 추진단을 운영한다고 밝혔다
- 군은 부군수를 단장으로 5개 팀 TF를 꾸려 공약 검토·핵심사업 발굴·군민 소통 강화 과제를 추진한다
- 민선8기 성과를 바탕으로 공약을 차질 없이 이행하고 군민이 체감할 지역 발전 성과를 내겠다는 방침이다
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지역 발전과 군민 약속 이행
[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 새 군정 비전과 공약사업 이행에 박차를 가하고 있다.
군은 민선9기 출범을 앞두고 군정 비전과 공약 이행을 위한 '민선9기 의령전성시대 추진단(TF)'을 운영한다고 9일 밝혔다.
군은 민선9기가 인수위원회 없이 시작되는 만큼 민선8기 성과를 토대로 새 군정 비전과 공약사업을 군정 전반에 신속히 반영하기 위해 추진단을 구성했다. 이를 통해 군정 현안과 공약사업을 함께 점검하고 새 군정 운영의 실행력을 높인다는 구상이다.
추진단은 부군수를 단장으로 총괄기획팀, 민생지원팀, 핵심사업팀, 안전사업팀, 군민소통팀 등 5개 팀으로 편성했다. 각 팀은 군정 비전과 군정방침 수립, 공약사업 검토, 민생정책 지원, 핵심 전략사업 발굴, 군민 소통 강화 등 분야별 과제를 맡아 추진한다.
추진단은 주 1회 이상 정기회의를 열어 민선9기 군정 운영 방향을 논의하고 공약사업의 타당성과 이행 방안, 핵심 정책과 주요 현안사업 추진 상황 등을 점검할 예정이다.
군은 민선8기에서 추진한 읍·면 특화 도시재생사업, 버스 완전공영제, 민생현장기동대 운영 등 주요 정책 성과를 기반으로 군민과의 약속을 차질 없이 이행하고 지역 발전을 위한 새로운 성장동력을 마련하는 데 행정 역량을 모은다는 방침이다.
오태완 군수는 "모든 부서는 군민의 눈높이에서 정책을 다시 점검하고 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 달라"며 "민선9기 의령전성시대가 실현될 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다해 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com