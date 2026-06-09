의령군, 민선9기 의령전성시대 추진단 운영…행정 효율성 제고

민선8기 성과 기반 공약 점검

지역 발전과 군민 약속 이행

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 새 군정 비전과 공약사업 이행에 박차를 가하고 있다.



군은 민선9기 출범을 앞두고 군정 비전과 공약 이행을 위한 '민선9기 의령전성시대 추진단(TF)'을 운영한다고 9일 밝혔다.

경남 의령군이 민선9기 출범을 앞두고 군정 비전과 공약사업의 체계적인 이행 기반 마련을 위해 '민선9기 의령전성시대 추진단(TF)'을 구성·운영한다. 사진은 의령군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2021.06.15

군은 민선9기가 인수위원회 없이 시작되는 만큼 민선8기 성과를 토대로 새 군정 비전과 공약사업을 군정 전반에 신속히 반영하기 위해 추진단을 구성했다. 이를 통해 군정 현안과 공약사업을 함께 점검하고 새 군정 운영의 실행력을 높인다는 구상이다.

추진단은 부군수를 단장으로 총괄기획팀, 민생지원팀, 핵심사업팀, 안전사업팀, 군민소통팀 등 5개 팀으로 편성했다. 각 팀은 군정 비전과 군정방침 수립, 공약사업 검토, 민생정책 지원, 핵심 전략사업 발굴, 군민 소통 강화 등 분야별 과제를 맡아 추진한다.

추진단은 주 1회 이상 정기회의를 열어 민선9기 군정 운영 방향을 논의하고 공약사업의 타당성과 이행 방안, 핵심 정책과 주요 현안사업 추진 상황 등을 점검할 예정이다.

군은 민선8기에서 추진한 읍·면 특화 도시재생사업, 버스 완전공영제, 민생현장기동대 운영 등 주요 정책 성과를 기반으로 군민과의 약속을 차질 없이 이행하고 지역 발전을 위한 새로운 성장동력을 마련하는 데 행정 역량을 모은다는 방침이다.

오태완 군수는 "모든 부서는 군민의 눈높이에서 정책을 다시 점검하고 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 달라"며 "민선9기 의령전성시대가 실현될 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

news2349@newspim.com