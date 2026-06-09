함안군, 업무 노하우 공유 공모전…행정 공백 최소화

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6급 이하 전 직원 대상

인수인계 자료로 활용

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군이 인사이동에 따른 업무 공백을 줄이고 행정서비스의 연속성을 높이기 위해 업무 노하우를 공유한다.

군은 하반기 정기인사에 맞춰 '나만의 업무 노하우 공모전'을 개최한다고 9일 밝혔다.

경남 함안군이 직원들의 실무 경험과 업무 노하우를 체계적으로 공유해 인사이동에 따른 업무 공백을 최소화하고 안정적인 행정서비스를 제공하기 위해 '나만의 업무 노하우 공모전'을 개최한다. 사진은 함안군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.08.16

'나만의 업무 노하우 공모전'은 지난해 처음 시행된 데 이어 올해 두 번째로 진행된다. 군은 내부 관심이 높았던 만큼 공모 범위를 넓혀 실질적인 인수인계 자료로 활용할 수 있는 내용을 중점적으로 받을 방침이다.

공모 대상은 함안군 소속 6급 이하 전 직원이다. 제출 형식은 누구나 이해할 수 있는 수준의 업무 인수인계서와 업무 노하우를 자유 형식으로 작성해 내면 된다.

공모 분야는 계약, 보조금, 서무, 기간제근로자 관리 등 공통 업무 전반과 함께 처리 절차의 표준화가 필요한 업무 전 분야를 포함한다.

군은 하반기 정기인사 인수인계서 작성 시기에 맞춰 전 직원을 대상으로 공모 내용을 안내하고 참여를 독려할 예정이다. 오는 9월 신청을 받은 뒤 10월에 심사와 시상을 진행하고 선정된 우수 사례는 전 직원과 공유해 실제 업무에 활용한다는 방침이다.

군은 이번 공모전을 통해 조직 내 업무 지식 공유 문화를 정착시키고, 부서 간·세대 간 경험과 정보를 체계적으로 축적하는 기반을 마련한다는 구상이다.

인사이동 시마다 반복되는 업무 공백과 시행착오를 줄여 군민을 대상으로 한 행정서비스의 일관성을 높이는 데 초점을 두고 있다.

news2349@newspim.com