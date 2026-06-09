우리나라 바이오·반도체 벤처기업, 중국 청두에서 로드쇼

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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국 쓰촨(四川)성 청두(成都)시에서 진행된 '한국 혁신 기업 로드쇼'에서 우리나라 12개 기업이 투자 유치와 협력 사업을 위한 로드쇼 활동을 벌였다.

9일 진행된 '한국 혁신 기업 로드쇼 K-Demo Day'는 글로벌혁신센터(KIC 중국), KIST 이노베이션, 청두 고신구 과학기술 혁신국, 국가기술이전서남센터가 공동 주최했다.

행사에는 한국의 바이오와 반도체 분야 혁신기업 12개사가 참여했다. 12개사는 알트메디칼, 레디큐어, 니어브레인, 트루픽셀, 고퍼소프트, 크로스허브, 데포랩, 젠셀메드, 데이톤, 에이드올, 이엠에스, 메가존 등이었다. 각 기업은 각자의 기술적 특징을 소개하며 한중 간 기술 교류 및 협업을 강조했다.

행사에는 180여 명의 정부 인사, 학계 인사, 기업가 등이 참석했다. 중국에서는 현지 정부, 기업, 투자 기업들이 참여했으며, 우리나라 업체들과 교류 활동 및 비즈니스 상담을 진행했다.

참가자들은 양국의 기술 수준과 협력 방안을 공유했고, 반도체와 초정밀 부품의 시장 확장 가능성을 모색했다.

김종문 KIC 센터장은 "바이오와 반도체 분야의 복잡한 과제를 해결하기 위해서는 양국의 탁월한 기술력과 시장 접근성을 결합한 긴밀한 협력이 필수적"이라며 "KIC 중국은 앞으로 청두의 중국국가기술이전서남센터를 중심으로 한중 혁신기업과 기술 협력을 추구해 나가겠다"고 설명했다.

9일 쓰촨성 청두시에서 한국혁신기업로드쇼가 진행됐다. [사진=KIC중국]

ys1744@newspim.com