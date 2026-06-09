부산시의회 제336회 정례회 개회…54건 안건 처리

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지역경제·지방소멸 대응 성과 정리

상임위원회 세입·세출 결산안 심사



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회는 9일부터 23일까지 제336회 정례회를 열고 조례안 32건, 동의안 13건, 승인안 6건, 의견청취안 3건 등 총 54건을 심의 의결한다고 밝혔다.

회기 첫날인 9일 제1차 본회의에서는 시의원 3명이 5분 자유발언에 나서 동서고가로 교통정체 해소, 마을버스 공영차고지 확보, 해양수도 실현을 위한 정책 제언 등 현안 대응을 촉구했다.

부산시의회가 9일 제336회 정례회를 개회했다. 사진은 부산시의회 전경 [사진=뉴스핌DB] 2021.11.10

같은 날 오후 2시에는 운영위원회 회의실에서 지역경제활성화 특별위원회, 지방소멸대응 특별위원회, 미래도시 건설 안전 특별위원회가 각각 제3차 회의를 열고 활동 결과보고서를 채택한다.

이들 특위는 지난해 9월 구성돼 10개월간 활동했으며, 이번 정례회 제2차 본회의에서 보고를 끝으로 활동을 종료한다.

각 상임위원회는 10일부터 16일까지 2025회계연도 세입·세출 결산안과 조례안 등을 심사하고, 예산결산특별위원회는 17일부터 22일까지 6일간 결산안 등에 대한 종합심사를 진행한다.

정례회 마지막 날인 23일 제2차 본회의에서는 각 위원회 심사 안건을 최종 의결하고 제9대 시의회 의정활동을 마무리한다.

한편 제10대 부산시의회는 7월 1일 임기를 시작하며, 7월 6일 제337회 임시회를 열어 전반기 의장단 선출 등 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.

ndh4000@newspim.com