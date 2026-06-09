화성시우리꽃식물원, 환경부 지정 멸종위기 야생생물 3종 증식 성공

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새깃아재비, 눈썹고사리, 검은별고사리 2년간 연구 통해 이뤄내...보전·연구 기능 더욱 강화

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 화성시우리꽃식물원이 환경부 지정 멸종위기 야생생물 2급 양치식물인 새깃아재비, 눈썹고사리, 검은별고사리 3종의 증식에 성공했다고 9일 밝혔다.

멸종위기 야생 양치식물 '눈썹고사리' 모습. [사진=화성시]

이번 성과는 약 2년간의 연구를 통해 이뤄진 것으로 자생식물 보존 기반을 강화하고 '보타닉가든 화성'의 식물 전시 다양화를 위한 토대를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

새깃아재비, 눈썹고사리, 검은별고사리는 제주도와 남부지방 일부 지역에서만 자생하는 식물이다.

최근 기후변화와 서식지 훼손, 무분별한 채취 등으로 개체 수가 급격히 감소하고 있어 체계적인 보전과 증식 연구의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 화성시우리꽃식물원은 해당 식물들의 생육 환경을 분석하고 포자 발아 조건 규명과 증식 과정을 체계적으로 수행해 의미 있는 연구 성과를 거뒀다.

정명근 화성특례시장은 "멸종위기 야생생물 보전은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "이번 성과는 단순한 개체 확보와 증식을 넘어 식물의 서식지외 보전 기술을 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다"고 말했다.

이어 "앞으로 이번 연구 성과가 자생지 복원과 유전자원 보존에 실질적으로 활용될 수 있도록 우리꽃식물원의 보전·연구 기능을 더욱 강화하겠다"고 덧붙였다.

한편 시는 우리꽃식물원과 동부권 여울공원을 연계한 대규모 녹지 조성 프로젝트인 '보타닉가든 화성'을 추진하고 있다.

시는 지속적인 연구와 시그니처 수종 발굴을 통해 식물 전시·관람 기능을 확대해 나갈 예정이다.

ssamdory75@newspim.com