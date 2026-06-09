통영 욕지댐 가뭄단계 해제...6월 가뭄 예·경보 발표

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운문댐 '주의', 밀양·영천댐 '관심' 유지

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 6월 가뭄 예·경보를 발표한 가운데 전국적인 용수 공급 여건은 대체로 안정적인 것으로 나타났다. 다만 일부 지역에서는 기상가뭄과 농업가뭄이 지속되고 있어 관계기관이 상황을 예의주시하고 있다.

행정안전부는 9일 최근 가뭄 현황을 점검한 결과, 최근 6개월간 전국 누적 강수량이 317.7㎜로 평년의 92.3% 수준을 기록했다고 밝혔다.

[자료=행안부]

현재 기상가뭄 '관심' 단계는 부산광역시와 경기 오산시·연천군, 강원 횡성군·화천군, 충북 음성군, 경남 김해시 등 7개 지역에서 나타나고 있다.

다만 기상청은 올해 6~7월 강수량이 평년보다 많고, 8월은 평년 수준을 유지할 것으로 전망해 가뭄 상황이 다소 완화될 것으로 예상했다.

농업용수 공급 상황도 비교적 안정적이다. 전국 농업용 저수지 평균 저수율은 69.4%로 평년(66.0%) 대비 105.2% 수준을 유지하고 있다.

현재 경기 연천군과 강원 철원군에서 농업가뭄 '관심' 단계가 나타나고 있으나, 양수시설이 확보돼 있어 농업용수 공급에는 차질이 없는 상태다.

생활·공업용수의 주요 공급원인 다목적댐과 용수댐 저수량도 예년 수준을 웃돌고 있다. 전국 19개 다목적댐 저수량은 예년 대비 115.0%, 12개 용수댐은 97.5% 수준으로 조사됐다.

다만 경북 지역 주요 수원인 운문댐은 생활·공업용수 가뭄 '주의' 단계를 유지하고 있으며, 밀양댐과 영천댐은 '관심' 단계로 관리되고 있다.

운문댐은 낙동강과 금호강 하천수를 활용한 대체 공급을 시행 중이며, 밀양댐과 영천댐은 가뭄이 심화될 경우 하천유지용수와 농업용수 공급량을 조정할 계획이다.

반면 그동안 가뭄 '주의' 단계로 관리돼 온 경남 통영시 욕지댐은 저수율이 61.6%까지 회복되면서 9일부로 가뭄 예·경보 단계가 해제됐다.

김용균 행정안전부 자연재난실장은 "앞으로도 관계 부처와 함께 가뭄 상황을 점검하면서 매월 가뭄 예·경보를 발표하고, 가뭄대책을 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com