黄仁勋结束访韩之旅 称将继续扩大AI产业合作

纽斯频通讯社首尔6月9日电 美国芯片企业英伟达首席执行官黄仁勋9日结束为期5天的韩国访问后离境。访韩期间，黄仁勋密集会见韩国主要企业负责人、高校研究人员、游戏产业人士及人工智能（AI）初创企业代表，进一步拓展英伟达与韩国人工智能产业生态的合作空间。

图为9日上午，英伟达首席执行官黄仁勋在首尔金浦国际机场回国前接受媒体采访。【图片=纽斯频通讯社】

黄仁勋当天上午经金浦机场乘坐包机离开韩国。他在离境前接受媒体采访时表示，此次访问与各合作伙伴进行了富有成果的交流，公司业务持续保持良好增长势头，未来将进一步提升供应能力，以满足不断增长的市场需求。

黄仁勋表示，此次韩国之行举行了多场重要会谈，并达成和公布了一系列新的合作项目，希望未来能够再次访问韩国。

黄仁勋于5日抵韩。在访韩期间，他先后走访韩国主要企业、高校和创新企业，对韩国人工智能产业发展现状进行了广泛考察。

访韩首日，黄仁勋前往韩国电竞俱乐部T1运营的电竞体验空间，与知名职业电竞选手李相赫（Faker）会面。当晚，他还与SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟以及NAVER董事会主席李海珍举行晚餐会，就人工智能产业发展及合作交换意见。

6日，黄仁勋参与韩国电视节目《You Quiz on the Block》录制，与韩国大众交流。7日，他在首尔蚕室棒球场为韩国职业棒球联赛比赛担任开球嘉宾，并与崔泰源再次会面。

同日，黄仁勋还分别会见韩国游戏企业NCSOFT和KRAFTON负责人，围绕人工智能游戏、物理人工智能等领域合作进行了讨论。

8日，黄仁勋先后访问SK集团、LG集团、首尔大学、现代汽车集团以及NAVER等机构。据悉，各方重点就高带宽存储器（HBM）、人工智能数据中心、机器人、自动驾驶以及人工智能工厂等领域合作进行了交流。

随后，黄仁勋在首尔会见韩国副总理兼科学技术信息通信部长官裴景勋，并与韩国人工智能初创企业代表举行座谈，为此次访韩行程画上句号。

业界普遍认为，此次访问使英伟达与韩国半导体、存储器、云计算、机器人、智能出行、游戏以及人工智能初创企业等领域的合作联系进一步加强。在英伟达业务由人工智能芯片供应向物理人工智能、人工智能基础设施和产业级人工智能平台等领域不断拓展的背景下，此访再次凸显韩国在英伟达全球合作布局中的重要地位。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社