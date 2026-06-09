경기도 '제3회 경기미 김밥 페스타' 13~14일 개최

전국 89개 팀 참여...예선 통과한 30개 팀 본선 경연 펼쳐

'경기미, K-푸드 김밥의 미래' 주제로 다채로운 프로그램 준비

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 13일과 14일 양일간 수원컨벤션센터에서 '2026년 제3회 경기미 김밥 페스타'를 개최한다고 9일 밝혔다.

2025년 김밥페스타. [사진=경기도]

도에 따르면 경기미 소비를 확대하고 세계적으로 주목받는 K-푸드의 대표 주자인 김밥소비 활성화를 위해 마련된 축제로 지난해 하루 동안 열린 행사에 7500명이 넘는 관람객이 방문해 높은 인기를 확인한 바 있다. 올해는 행사 기간을 이틀로 확대하고 더 많은 관람객을 맞이하기 위해 다채로운 프로그램을 준비했다.

'2026년 제3회 경기미 김밥 페스타'는 '경기미, K-푸드 김밥의 미래'라는 주제로 열린다. 전국에서 총 89개 팀이 참여한 가운데 예선을 통과한 30개 팀이 본선에서 경연을 펼친다. 특히 소상공인부 경연에서는 전국의 김밥 전문점 15개 사가 참여해 자신만의 특색 있는 김밥을 소비자에게 직접 판매한다.

방문객들은 본선 진출작들을 현장에서 직접 구입해 맛볼 수 있다. 경기도는 이번 경연을 통해 최종 13개 팀을 선정하고 경기도지사 상장을 수여할 계획이다.

이밖에도 '김밥 패밀리'라는 이름으로 경기도 내 김밥집 7개 업체와 전년도 수상 업체 3개 팀이 참여해 방문객들에게 다양하고 이색적인 김밥을 선보인다.

아울러 경기도의 다양한 특화 품종 쌀을 만나볼 수 있는 전시 '모두의 경기미', 경기도 농특산물을 활용한 이색 김밥을 맛보는 '미(米)묘한 김밥집', 어린이들을 대상으로 저고리 김밥과 샌드위치 김밥을 만들어 보는 김밥 체험 프로그램 '꼬마김밥집' 등이 운영된다.

2026년 김밥페스타 포스터. [사진=경기도]

특히 올해는 김밥 인플루언서 '숙이네키친(한혜리)'이 참여해 자신만의 레시피를 활용한 경기미 김밥을 관람객과 함께 만들어 보는 '김밥 쿠킹클래스'를 진행한다. 또한 다양한 쌀 디저트와 경기도 농특산물을 만나볼 수 있는 상설 파머스 마켓 '도래미마켓 팝업전'을 통해 41개 농가의 다양한 제품을 구매할 수 있다.

대회 둘째 날인 14일에는 특별 이벤트로 김밥의 단짝인 '김밥 앤 떡볶이 특별전'이 열린다. 경기도 농특산물로 만드는 즉석 떡볶이와 나만의 김밥을 직접 만들어 보는 체험전이 함께 열린다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "해를 거듭할수록 경기미와 김밥에 대한 열기가 더 커짐을 느낀다"라며 "우수한 경기미로 세계인에게 사랑받을 수 있는 다양한 김밥 제품이 개발되고 경기미 소비 확대에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com