문체부, 연극계 대표 레퍼토리 육성·국제행사 지원 방안 논의

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 9일 국립현대미술관 서울관에서 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제3차 회의를 주재한다.

최휘영 장관은 9일 국립현대미술관 서울관에서 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제3차 회의를 주재, 연극계 대표 레퍼토리 육성 방안 등을 논의한다. [사진= 문체부]

이날 회의의 핵심 의제는 연극계 대표 레퍼토리 육성 방안이다. 그동안 국내 민간 극단은 초연 이후 재연으로 이어지는 대표 작품이 사실상 전무하다시피 했다. 낮은 관람권 가격과 영세한 제작 구조가 창작 활동의 지속성을 가로막아 왔다는 것이 현장의 오랜 지적이다. 이에 문체부는 2027년부터 장기 공연이 가능한 우수 작품을 집중 육성하고, 연극 수요 활성화 및 관객 확대 방안을 본격 추진할 계획이다.

아울러 2027년 국내 개최가 확정된 아시테지(ASSITEJ·국제아동청소년연극협회) 세계총회 지원 방안도 논의 테이블에 오른다. 아시테지 세계총회는 아동·청소년 연극 분야에서 가장 권위 있는 국제 행사로, 한국 유치는 25년 만이다. 2024년 쿠바 총회에서 최종 확정됐으며, 세계총회와 함께 국내외 35개 작품을 초청하는 국제공연예술축제도 2027년 7월 24일부터 8월 1일까지 수원시 일대에서 열릴 예정이다.

최휘영 장관은 "우리나라가 보유한 독창적인 연극 작품이 지속적으로 공연되고, 향후 연극이 K-컬처를 견인하는 공연예술 분야가 될 수 있도록 현장의 목소리를 정책과 예산에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

이번 회의는 연극·뮤지컬 분과 내 소분과 형태로 진행되며, 김도일 동국대 문화예술대학원 객원교수, 김수로 배우, 박범수 문화강국 네트워크 상임이사, 박정미 파크컴퍼니 대표, 방지영 국제아동청소년연극협회 한국본부 이사장, 임대일 한국연극배우협회 이사장 등 창작·제작·배우·협회 분야 전문가 6인이 참석한다.

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