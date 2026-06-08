이재호 인천 연수구청장 "송도 분구 추진·항만공사 이전 철회 요청"

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박찬대 인천시장 당선인에게 전달

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =이재호 인천 연수구청장은 8일 박찬대 인천시장 당선인에게 선거운동 과정에서 밝힌 송도 분구 등 연수구와 관련된 공약 이행에 적극 나서달라고 요청했다.

이번 지방선거에서 3선에 성공한 국민의힘 이 구청장과 처음 시장 자리에 도전한 더불어민주당 소속 박 당선인은 선거운동 과정에서 송도구 분구 등에는 생각을 같이하고 공약했다.

하지만 송도에 있는 인천항만공사 이전에 대해서는 생각을 달리하며 충돌했다.

이재호 인천 연수구청장 기자회견 [사진=인천시 연수구]

이 구청장은 이날 기자회견을 열고 박 당선인은 임기 시작과 함께 현재 연수구에 속한 송도동을 분리하는 '송도구 분구' 행정체계 개편안을 구체적으로 밝혀달라고 했다.

이 구청장은 광역교통망 확충과 지역 내 옛 송도유원지 내 수출용 중고차단지 이전에도 적극 나서달라고 했다.

그는 "수도권광역급행철도(GTX) B노선 적기 개통과 인천지하철 1호선의 송도 8공구 연장을 차질없이 추진해 달라"고 주문했다.

또 "옛 송도유원지 주변 수출용 중고차 불법 주정차 문제 해결을 위한 방안을 최대한 빨리 마련해달라"고 요구했다.

이 구청장은 선거 과정에서 발표한 연수구 소재 인천항만공사(IPA) 사옥의 제물포구 이전 공약은 철회해 달라고 요청했다.

이 구청장은 이들 내용을 담은 '제1호 제안서'를 박 당선인이 취임하는 다음 달 1일 인천시에 공식 전달할 예정이라고 밝혔다.

이 구청장은 이날 기자회견에서 이 같은 제안서 설명에 앞서 앞으로 4년 동안 중점적으로 추진할 사업 등을 소개하며 "소통과 통합의 정치로 지역을 발전시키겠다"고 약속했다

hjk01@newspim.com