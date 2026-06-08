창원시, 폭염 대비 취약계층 보호 대책 추진…돌봄체계 강화

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온열질환 위험 증가 맞춤형 조치 시행

취약계층 건강 점검과 냉방 지원 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 여름철 폭염에 대비해 취약계층 보호대책을 시행한다.

경남 창원시가 여름철 폭염과 호우로 어려움을 겪을 수 있는 취약계층을 보호하고 안전한 여름을 보낼 수 있도록 2026년 여름철 폭염대비 취약계층 보호대책을 수립해 본격 추진한다. 사진은 창원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.21

시는 6월부터 9월까지를 폭염 대응 기간으로 정하고 독거노인, 기초생활수급자, 고독사 위험군 등을 대상으로 맞춤형 보호조치를 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 대책은 올여름 기온이 평년보다 높을 것으로 전망되면서 고령층과 야외 근로자의 온열질환 위험이 커질 것으로 예상됨에 따라 마련됐다.

시는 재난문자와 방송, 모바일 앱 등을 활용해 폭염 대응 행동요령을 안내하고 생활지원사와 이·통장을 중심으로 취약계층의 건강 상태와 생활 여건을 점검한다. 노숙인 보호를 위한 현장 순찰도 강화한다.

복지 사각지대에 놓인 위기가구를 집중 발굴해 지원하고 경로당 노후 냉방기 교체와 냉방비 지원도 병행한다. 폭염 취약가구에는 냉방용품을 지원한다.

야외 활동이 많은 노인일자리 참여자 등 현장 근로자를 대상으로는 근무시간 단축 등 안전관리 조치를 시행한다.

시 관계자는 "폭염에 취약한 계층을 중심으로 선제적 대응과 돌봄체계를 강화해 여름철 안전관리에 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com