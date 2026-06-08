대구세계마스터즈육상경기대회 '급식 공식후원사' 모집

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지역 위탁급식 사업자 우선 대상…공식후원사 명칭·로고 사용권 등 제공

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회가 세계마스터즈육상연맹 관계자를 비롯한 참가자들에게 고품질 급식 서비스를 제공하기 위해 급식 분야 공식후원사 공개 모집에 나섰다.

조직위원회는 현장 운영 경험과 역량을 갖춘 지역 위탁급식 사업자를 우선 대상으로 하는 '급식 분야 공식후원사'를 모집한다고 8일 밝혔다.

참여를 원하는 기업은 후원 참가신청서와 제안서를 제출해야 하며 서류심사와 현장평가를 거쳐 공식후원사로 최종 선정된다. 선정 기업에는 대회 로고 및 공식후원사 명칭 사용권과 기업 브랜드를 홍보할 수 있는 다양한 기회가 제공된다.

대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 '급식 분야 공식후원사'를 모집한다고 밝혔다. 2026.06.08 yrk525@newspim.com

접수는 오는 9일부터 18일까지 진행되며 자세한 내용은 조직위원회 또는 대구시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

진기훈 사무총장은 "세계 스포츠 축제의 성공적인 개최를 지원하고, 대구와 기업의 브랜드를 다양한 경로로 알릴 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 말했다.

2026대구세계마스터즈육상경기대회는 8월 22일부터 13일간 대구스타디움 일원에서 진행된다. 전 세계 90개국 1만 1000여 명의 선수와 가족들이 대구를 방문할 예정이다.

yrk525@newspim.com