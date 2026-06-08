LG与英伟达扩大AI合作 布局机器人、数据中心和自动驾驶

纽斯频通讯社首尔6月8日电 韩国LG集团与美国人工智能芯片企业英伟达8日宣布，双方将进一步扩大在物理人工智能、人工智能基础设施、智能制造和智能出行等领域战略合作，共同推动下一代人工智能产业发展。

图为8日上午，韩国LG会长具光谟（左）与英伟达首席执行官黄仁勋在汝矣岛LG双子塔举行会谈后回答记者提问。【图片=纽斯频通讯社】

据LG集团介绍，当天在首尔汝矣岛LG双子塔举行的高层管理会议上，LG会长具光谟与英伟达首席执行官黄仁勋等双方高管围绕未来合作方向进行讨论。此次会晤也是黄仁勋访韩期间与韩国主要企业负责人交流后的进一步磋商。

具光谟表示，双方围绕未来产业发展进行了深入讨论，英伟达所构想的人工智能生态系统与LG推动产业创新、提升用户价值的发展方向高度契合。双方将结合各自在人工智能技术、制造业和基础设施领域的优势，进一步深化长期合作关系。

黄仁勋表示，韩国在制造业、机电一体化以及人工智能领域具备较强竞争力，这些优势的结合将为机器人和物理人工智能产业发展提供重要支撑。相关技术有望成为韩国未来重要增长动力之一。

根据双方公布的合作规划，物理人工智能将成为重点合作方向。LG电子计划利用英伟达机器人开发平台Isaac、GR00T和Cosmos加强人形机器人和物流机器人研发，并在数据构建、仿真训练、模型学习和实际应用等环节开展合作。LG还将参与英伟达参考机器人项目开发。

在智能制造领域，双方计划结合LG积累的生产技术和制造数据，以及英伟达在人工智能计算和数字孪生方面的技术优势，构建覆盖原材料采购、生产制造、物流配送和客户服务全过程的智能制造体系。

人工智能数据中心领域也将成为双方合作重点。LG电子将与英伟达推进数据中心冷却系统认证合作，并共同开发基于英伟达DSX参考设计的模块化数据中心技术。LG U+和LG CNS则计划建设采用英伟达人工智能工厂参考设计的新一代人工智能基础设施，以提升系统扩展能力和能源利用效率。

在能源领域，LG新能源正与英伟达讨论数据中心供电解决方案合作，包括基于800V直流供电系统的电池储能应用，以提升人工智能数据中心的能源效率。

智能出行方面，LG电子计划将自主研发的车载信息娱乐系统与英伟达自动驾驶平台DRIVE Hyperion结合，提升高级驾驶辅助系统（ADAS）和车载人工智能能力。LG Innotek也将扩大向英伟达自动驾驶平台提供通信模块、传感器和车载照明系统等产品。

双方还将加强人工智能模型开发合作。LG人工智能研究院计划利用英伟达最新Blackwell图形处理器（GPU）、NeMo框架以及TensorRT-LLM等技术，进一步提升其自主研发的大模型EXAONE性能。英伟达则将支持LG推进人工智能转型，并协助相关人工智能生态建设。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社