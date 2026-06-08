부산교육청, 영유아기 교육 공감대 확산…보호자 인식 개선 콘서트

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곽금주 교수 발달 교육 중요성 강조

보호자 양육 이해와 협력 지원 방안

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시교육청이 영유아기 발달에 맞는 교육에 대한 사회적 공감대 확산에 나선다.

시교육청은 오는 18일과 23일 '2026 영유아 보호자 인식 개선 이야기 콘서트'를 개최한다고 8일 밝혔다.

'2026 영유아 보호자 인식 개선 이야기 콘서트' 홍보포스터 [사진=부산시교육청] 2026.06.08

강연은 서울대 심리학과 곽금주 교수가 맡아 '아이는 앞당겨지지 않는다. 발달에 맞는 교육의 힘'을 주제로 진행한다.

곽 교수는 영유아 발달과 학습, 부모 역할에 대한 연구와 현장 경험을 바탕으로 성장 과정에 대한 이해와 보호자의 역할을 사례 중심으로 설명할 예정이다.

강연 이후에는 영유아 자녀를 둔 보호자들이 참여하는 토크콘서트가 이어진다. '빠름이 아닌 바름을 선택하는 부모들, 아이의 시간에 대해 묻다'를 주제로 실제 양육 경험과 고민, 변화 과정을 공유한다.

행사는 권역별로 두 차례 운영된다. 1회차는 18일 경성대학교 콘서트홀, 2회차는 23일 동아대학교 부민캠퍼스 다우홀에서 각각 오전 10시부터 12시까지 진행된다. 회차별 300명씩 총 600명의 부산지역 영유아 보호자가 참여할 수 있다.

참가 신청은 16일까지 시교육청 통합예약포털을 통해 선착순으로 접수하며, 희망 회차를 선택해 신청하면 된다.

김석준 부산교육감은 "영유아 교육은 기관의 노력만으로 이루어지는 것이 아니라 보호자의 이해와 실천이 함께 할 때 더욱 의미 있게 성장할 수 있다"며 "보호자들이 자녀의 발달을 올바르게 이해하고 가정과 교육 현장이 함께 협력할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com