익산시, 시민창조 스쿨 참가팀 모집…백제 역사문화벨트 활성화 모색

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금마·왕궁 중심 관광자원 활용한 지역발전 정책 발굴

시민 제안 정책 구체화 지원·우수 아이디어 시정 반영 검토

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들과 함께 백제 역사문화벨트 활성화 방안을 모색하는 참여형 정책개발 프로그램을 운영한다.

익산시는 시민아카데미 사업의 하나로 '익산시민창조스쿨'을 운영하고 오는 7월 13일까지 참가팀을 모집한다고 8일 밝혔다.

익산시가 시민과 함께 백제 역사문화벨트 미래 그린다[사진=익산시] 2026.06.08 lbs0964@newspim.com

올해 시민창조스쿨은 금마면과 왕궁면을 중심으로 한 백제 역사문화벨트 활성화를 주제로 진행된다. 참가자들은 백제 역사문화자원을 활용한 관광 활성화와 지역경제 발전 방안 등을 제안하게 된다.

참가 대상은 청소년과 대학생, 직장인 등 익산 시민으로, 4~8명으로 팀을 구성해 신청할 수 있다. 신청은 9일부터 7월 13일까지 희망연대 누리집에서 신청서를 내려받아 전자우편 또는 우편으로 접수하면 된다.

시는 서류심사를 거쳐 오는 7월 22일 최종 6개 팀을 선정할 예정이다. 선정된 팀은 8월부터 9월까지 진행되는 본 과정에 참여하게 된다.

참가자들은 특강과 토론, 현장답사, 선진지 견학, 전문가 컨설팅 등을 통해 아이디어를 구체적인 정책으로 발전시키게 된다. 팀별로 연구비 70만원이 지원되며 자문위원과 시의원, 공무원, 토론촉진자 등이 정책 수립을 지원한다.

정책 제안 결과는 오는 9월 발표대회에서 공개되며 시민평가단 심사를 통해 우수 정책을 선정한다. 우수 제안에는 상금이 지급되고 실효성이 높은 정책은 시정 반영도 검토할 계획이다.

익산시 관계자는 "시민들의 창의적인 아이디어가 지역 발전을 이끄는 정책으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "백제 역사문화자원의 가치를 높이고 지역에 활력을 불어넣을 다양한 제안이 발굴되길 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com