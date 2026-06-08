[속보] 李대통령 "회복된 민주주의, 경제 성장 견인하는 희망의 길 개척"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 8일 "회복된 민주주의가 경제 성장을 견인하는 희망의 길을 개척하고 있다"고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 취임 1주년을 맞아 열린 기자회견에서 "무너진 헌정 질서와 민주주의를 다시 일으켜 세웠고, 전 세계에 당당히 '민주 대한민국'의 복귀를 알렸다"며 이같이 밝혔다.
지난해 6월 4일 취임한 이 대통령은 '대체불가 대한민국' 슬로건이라는 주제로 기자회견을 진행한다. 지난해 7월 취임 한 달 회견과 9월 100일 회견, 올해 1월 신년 기자회견에 이어 4번째다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
hyun9@newspim.com
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 취임 1주년을 맞아 열린 기자회견에서 "무너진 헌정 질서와 민주주의를 다시 일으켜 세웠고, 전 세계에 당당히 '민주 대한민국'의 복귀를 알렸다"며 이같이 밝혔다.
지난해 6월 4일 취임한 이 대통령은 '대체불가 대한민국' 슬로건이라는 주제로 기자회견을 진행한다. 지난해 7월 취임 한 달 회견과 9월 100일 회견, 올해 1월 신년 기자회견에 이어 4번째다.
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