부산시, BTS 공연 계기 '부산 빅세일 주간' 운영…"소상공인 매출 증대 유도"

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소상공인 550개 점포·할인 행사

관광 소비 증가 지역 경제 회복

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 방탄소년단(BTS) 공연을 계기로 유입되는 방문객 소비를 지역 전반으로 확산하기 위해 소상공인 점포 550곳과 대형유통업체 9곳이 참여하는 '부산 빅세일 주간'을 운영한다.

시는 오는 12일과 13일 열리는 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산' 공연에 맞춰 10일부터 16일까지 빅세일 주간을 진행한다고 8일 밝혔다.

빅세일 주간 참여점포 부착 안내표지[사진=부산시] 2026.06.08

이번 행사는 공연 관람객의 소비가 특정 지역에 집중되는 현상을 완화하고 골목상권과 전통시장 등으로 확산하기 위해 기획됐다. 시는 민간 참여형 할인행사와 동백전 연계 혜택을 통해 지역 상권 매출 확대를 유도할 방침이다.

행사 기간 550개 소상공인 점포와 9개 대형유통업체가 참여한다. 이용객에게는 동백전 추가 캐시백 2%가 제공되며 각 점포별 할인과 사은품, 추가 제공 혜택도 운영된다.

해리단길, 전포사잇길, 부산대 상권, 부산진시장 등 주요 상권과 롯데백화점 부산본점, 롯데몰 동부산점, 이마트 해운대점 등이 참여해 다양한 할인행사를 진행한다.

부산진시장에서는 전 품목 10% 할인, 일부 골목상권 점포에서는 팬 인증 시 15~20% 할인 또는 추가 제공 혜택이 적용된다. 이마트 해운대점은 공연 티켓과 3만 원 이상 구매 영수증을 제시한 방문객에게 힐스파 이용권을 제공한다.

시는 관광객 체류형 소비 확대를 위해 동백전 관광상품권도 특별 할인 판매한다. 5만 원권 2000장을 15% 할인된 4만2500원에 판매하며 구매는 공연 기간 부산 팝업스토어와 김해공항 국제선 1층에서 가능하다. 구매자에게는 기념품이 제공된다.

행사 기간 동백전 10만 원 이상 이용자를 대상으로 총 1억 원 규모 소비 이벤트를 진행하고 착한가격업소 이용 시 추가 5% 캐시백도 지원한다.

부산역 광장에서는 12일부터 이틀간 '부산 팝업스토어'가 운영된다. 28개 업체가 참여해 지역 상품과 공예품 등을 전시·판매하고, 문화공연과 체험 프로그램도 함께 마련된다.

시는 지역 기업 제품 판매전과 외국인 대상 '부산형 홈스테이'도 병행 운영해 관광객 소비와 숙박 수요 분산을 유도할 계획이다.

박형준 시장은 "이번 방탄소년단 공연은 부산의 문화적 매력을 전 세계에 알리는 동시에 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있는 좋은 기회"라며 " '부산 빅세일 주간'을 통해 소비 분위기를 확산하고 공연 특수가 지역 곳곳 상권으로 이어져 소상공인과 자영업자의 매출 증가와 민생경제 회복으로 연결되도록 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com