李在明提名中小风险企业部长官韩圣淑为国务总理候选人

纽斯频通讯社首尔6月8日电 韩国总统李在明7日提名中小风险企业部长官韩圣淑为新任国务总理候选人。总统府青瓦台表示，韩圣淑兼具企业经营和政府部门管理经验，有望推动人工智能（AI）产业转型和经济结构升级，实现更加广泛的发展成果惠及全体国民。

图为韩国中小风险企业部长官、新任国务总理候选人韩圣淑。【图片=中小风险企业部提供】

总统秘书室长姜勋植当天在青瓦台春秋馆举行记者会时宣布了这一人事安排。他表示，韩圣淑曾担任信息通信技术企业负责人，并在政府部门负责中小企业和创业创新政策工作，具备推动人工智能时代国家转型发展的能力和经验。

姜勋植说，韩圣淑从普通职员成长为大型IT企业负责人，兼具创新意识和务实作风，对人工智能技术变革和产业升级趋势有着深刻理解。担任中小风险企业部长官期间，她推动中小企业出口增长、建设创业生态和扶持个体工商户等工作，取得了一系列成果。

他表示，在当前全球产业竞争加剧和人工智能快速发展的背景下，政府希望借助韩圣淑在科技创新和产业发展领域积累的经验，推动经济增长成果进一步向中小企业、个体工商户和基层经济领域延伸，实现更加均衡的发展。

对于即将卸任的国务总理金民锡，姜勋植表示，作为李在明政府首任国务总理，金民锡在组建政府和施政推进过程中发挥了重要作用，李在明对此表示感谢，并希望其继续为国家发展贡献经验和智慧。

针对外界关注韩圣淑拥有多套住房的问题，姜勋植表示，相关情况将在国会人事听证程序中进行说明和审查。

另外，韩圣淑现任中小风险企业部长官，曾担任韩国IT企业NAVER首席执行官，长期从事数字经济和创新产业相关工作。若其提名最终获得国会通过并正式就任，将成为韩国历史上第二位女性国务总理。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社