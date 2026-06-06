최휘영 장관 "불신 부추기는 헛소문"…국립발레단장 '李 캠프 출신' 루머

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관이 6일 X에서 국립발레단 단장 인선 관련 루머를 불신 부추기는 헛소문이라 일축했다.
- 그는 이재명 캠프 출신 고령 무용과 교수설 등 루머 조건을 전면 부인하며 후보 명단에 그런 인사는 없다고 강조했다.
- 국립발레단 단원들에게 공연에 전념해달라고 당부하며 삼인성호를 언급해 근거 없는 소문 확산을 경계했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 6일 X(구 트위터) 계정을 통해 국립발레단 단장 인선을 둘러싼 루머를 정면 반박했다.
최휘영 장관은 "국립발레단 단장의 인선을 놓고 이상한 헛소문이 돌고 있다"며 "하마평이라는 말로 허황된 뜬소문을 은근히 기정사실화하여 불신을 부추기고 있다"고 지적했다.
루머는 세 가지 조건을 갖춘 인물이 단장에 선임될 것이라는 내용이다. 이재명 캠프에서 활동했으며, 직업 발레단 경력이 전혀 없는 고령의 무용 전공 대학교수 출신이라는 것이다.
특히 루머에 '이재명 캠프 활동'이라는 내용이 눈에 띈다. 최 장관은 임명권자로서 이를 명확히 부인했다. 최휘영 장관은 "임명권자인 문체부 장관, 즉 내가 심사숙고 중인 후보 명단에는 처음부터 지금까지 이런 분은 단 한 번도 올라온 적이 없었음을 명확히 밝혀드린다"고 단언했다.
국립발레단 단원들에게도 직접 메시지를 전했다. 최 장관은 "국립발레단 단원들께서도 절대 염려하지 마시고 공연에 전념해 주시기 바란다"고 당부했다. 국립발레단 단원들은 '국립발레단 단장 겸 예술감독 선임에 대한 단원 입장문'을 이날 발표했다.
최 장관은 "추후 인선 결과가 발표됐을 때 낭설과 다를 경우 중도에 철회했다고 또 우기실까 봐 미리 공개해 드린다"고 설명했다. 국립발레단은 지난 4월 강수진 전 단장이 퇴임한 이후 공석 상태다.
글의 말미에는 고사성어 '삼인성호(三人成虎)'를 인용하며 "아무리 터무니없는 말도 세 사람이 똑같이 말하면 듣는 사람은 사실로 믿게 된다는 뜻이다"라며 "백주대낮에 웬 호랑이 해프닝일까"라고 마무리했다.
fineview@newspim.com