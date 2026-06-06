경남도, 제71회 현충일 추념식 거행…순국선열·호국영령 추모

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국가유공자 유가족 등 1000여 명 참석

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 6일 제71회 현충일을 맞아 순국선열과 호국영령을 추모했다.

도는 이날 오전 창원 충혼탑에서 박완수 경남지사, 최학범 도의회 의장, 김종양·허성무 의원, 보훈단체 관계자, 유족 대표, 독립유공자와 참전유공자 등 도민 1000여 명이 참석한 가운데 '제71회 현충일 추념식'을 거행했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 6일 오전 창원 충혼탑에서 열린 '제71회 현충일 추념식'에서 추념사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.06

추념식은 오전 10시 전국에 울린 사이렌에 맞춘 1분간의 묵념으로 시작해 국민의례, 헌화 및 분향, 추념사, 창원시립교향악단의 추모곡 연주, 6·25전쟁 전사자 유족의 헌시 낭독, 창원고등학교 주니어 학군단 학생의 감사편지 낭독, 현충의 노래 제창 순으로 진행됐다.

창원시립교향악단은 라흐마니노프의 '보칼리제'를 연주하며 순국선열과 호국영령을 추모했고, 6·25전쟁 전사자 유족이자 창원낭송문학회장인 김효경 씨가 헌시를 낭독해 참석자들의 추모 분위기를 더욱 깊게 했다.

이어 창원고등학교 주니어 학군단 소속 학생이 감사편지를 낭독하며 호국정신과 희생에 대한 존경과 감사를 전했다.

박완수 지사는 방명록에 "호국영령들의 정신을 이어받아 대한민국이 발전하기를 기원합니다. 저도 경남의 발전을 위해 노력하겠습니다"라고 적었다.

박 지사는 추념사에서 "오늘날 우리가 누리는 평화로운 일상과 번영은 나라를 위해 헌신한 호국영령들이 계셨기 때문에 가능했다"며 "그분들의 용기와 헌신을 기억하는 오늘이 우리 모두 더 나은 내일을 다짐하는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

또 "국가를 위해 헌신하신 분들을 예우하고 그 삶을 돌보는 것은 국가와 지방자치단체의 기본적인 책무"라며 "존경과 감사가 일상에 살아 있는 보훈문화 확산을 위해 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

도는 올해부터 6·25전쟁 및 월남전 참전유공자에게 지급하는 참전명예수당을 인상하는 등 참전유공자의 생활 안정과 복지 향상을 위한 지원을 확대하고 있다. 국가유공자 장례지원사업, 월남참전기념탑 등 현충시설 건립·보강사업을 추진하며 국가유공자 예우와 보훈 관련 인프라를 강화하고 있다.

도는 6월 호국보훈의 달을 맞아 입원 중인 국가유공자 위문, 6·25전쟁 참전유공자 위안행사, 상이군경 부부 합동결혼식 등 보훈행사를 이어가며 국가유공자와 유가족에 대한 감사와 추모의 뜻을 전할 계획이다.

news2349@newspim.com