거제시보건소, 구강보건사업 평가 우수기관 선정…장관 표상

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취약계층 서비스 접근성 향상

구강 건강 증진 서비스 확대

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시보건소가 보건복지부 구강보건사업 평가에서 우수기관으로 선정돼 장관 표창을 받았다.

거제시보건소 직원들이 보건복지부가 실시한 '2025년 구강보건사업 세부·시행계획 평가'에서 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관 기관표창을 받고 기뻐하고 있다.[사진=거제시보건소] 2026.06.06

거제시보건소는 보건복지부 주관 '2025년 구강보건사업 세부·시행계획 평가'에서 우수 지방자치단체로 선정돼 기관표창을 수상했다고 6일 밝혔다.

이번 평가는 지역별 구강보건사업 추진 실적과 성과를 종합적으로 반영해 우수 지자체를 선정하는 것으로 사업 활성화와 국민 구강건강 증진을 목적으로 한다.

보건소는 구강이동진료차량과 1대1 재가 방문 서비스를 운영해 취약계층의 구강보건서비스 접근성을 높인 점이 반영됐다. 저작 불편 호소율 개선과 서비스 만족도 96~100%를 기록하는 등 사업 성과도 확인됐다.

치과 공중보건의사와 치과위생사 등 전문 인력을 활용해 검진부터 사후관리까지 연계한 통합 서비스를 제공한 점도 평가에 포함됐다. 휠체어 리프트가 장착된 이동진료차량 등 장비를 활용해 현장 중심 서비스를 강화한 것도 특징이다.

강미정 건강증진과장은 "의료 취약지역 주민의 접근성을 높이고 구강건강 향상을 위한 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com