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AI 핵심 요약

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  • 방송사 내부에서 국장·부장·차장 승진 인사를 단행했다
  • 국장급에 콘텐츠전략국장·시사교양국장 등 보도·제작 책임자를 대거 발탁했다
  • 부장·차장급에서는 AI전략·OTT·스포츠·드라마·예능·라디오 등 전 부문 인력을 고르게 승진시켰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◇ 국장 승진

▲ 감사국 감사2팀 김예나 ▲ BIZ혁신국 크리에이티브사업팀장 양효경 ▲ BIZ혁신국 사업제작센터장 김영규 ▲ 기획국 그룹기획팀부 (외부파견) 안준식 ▲ 정책협력국 대외협력팀장 김병헌 ▲ 정책협력국 법무팀장 최진훈 ▲ 콘텐츠전략국장 유건욱 ▲ 미디어전략사업국 OTT글로벌사업팀 허정숙 ▲ 영상센터 영상2팀 강윤희 ▲ 영상센터 영상2팀 이영관 ▲ 디자인센터 브랜드디자인파트 장민수 ▲ 선거방송기획단장 허지은 ▲ 편집센터 주간뉴스팀 이주훈 ▲ 편집센터 주간뉴스팀 김현 ▲ 취재센터 정치팀 성지영 ▲ 취재센터 국제팀부 김재용 ▲ 취재센터 뉴스인사이트팀 김필국 ▲ 취재센터 뉴스인사이트팀 전영우 ▲ 뉴스룸 탐사제작센터장 고현승 ▲ 탐사제작센터 보도제작팀 금기종 ▲ 뉴스영상국 뉴스영상2팀 임정환 ▲ 드라마스튜디오대표 강대선 ▲ 예능본부 예능1팀 서창만 ▲ 예능기획센터 예능6팀 노창곡 ▲ 시사교양국장 한학수 ▲ 시사교양5팀 데일리파트 허진호 ▲ 라디오국 라디오편성전략팀 송윤석 ▲ 라디오국 라디오2팀 이한재 ▲ 아나운서국 아나운서1팀장 김미정 ▲ 경영지원국 경영지원팀 구영호 ▲ 자산운영국 자산기획파트 한임경 ▲ 기술인프라국 송출팀 김두현 ▲ 기술인프라국 송신팀장 김한도 ▲ 제작기술국 종합편집팀 신동창 ▲ 제작기술국 종합편집팀 김대원 ▲ 제작기술국 보도기술팀 김두진 ▲ 제작기술국 보도기술팀 유선복 ▲ 제작기술국 보도기술팀 방호명 ▲ 제작기술국 라디오기술팀 목상우

◇ 부장 승진

▲ 비서팀 김성진 ▲ 감사국 감사2팀장 이준희 ▲ BIZ혁신국 기술정보사업팀 육덕수 ▲ 미래성장국 투자개발팀 이용성 ▲ 미래성장국 AI전략팀 유영진 ▲ 미래성장국 AI전략팀 진민경 ▲ 기획국 그룹기획팀 이수진 ▲ 정책협력국 대외협력팀 김승환 ▲ 정책협력국 대외협력팀 김영혜 ▲ 정책협력국 법무팀 고정현 ▲ 콘텐츠전략국 편성팀 김종호 ▲ 콘텐츠전략국 콘텐츠프로모션팀 박찬일 ▲ 미디어전략사업국 미디어사업팀장 이청재 ▲ 미디어전략사업국 OTT글로벌사업팀 김현주 ▲ 미디어전략사업국 매시업사업팀 이경빈 ▲ 콘텐츠솔루션팀 (콘텐츠솔루션2파트장) 오세란 ▲ 영상센터 영상1팀 김명훈 ▲ 영상센터 영상1팀 김상훈 ▲ 영상센터 영상2팀 전상우 ▲ 뉴스룸 조현용 ▲ 뉴스디자인팀 (모션그래픽파트) 박광용 ▲ 편집센터 (라디오뉴스파트) 천현우 ▲ 취재센터 정치팀 김재경 ▲ 취재센터 정치팀 이지선 ▲ 취재센터 국제팀 윤성철 ▲ 취재센터 국제팀 장재용 ▲ 취재센터 국제팀 양윤경 ▲ 취재센터 국제팀부 박주일 ▲ 취재센터 사회팀 이용주 ▲ 디지털뉴스룸 디지털뉴스제작팀 고은상 ▲ 스포츠국 스포츠취재팀 박주린 ▲ 스포츠국 스포츠기획사업팀 심호준 ▲ 스포츠국 스포츠기획사업팀 김상민 ▲ 스포츠국 스포츠기획사업팀 이명진 ▲ 뉴스영상국 뉴스영상2팀 현기택 ▲ 드라마스튜디오 1EP 이월연 ▲ 드라마스튜디오 2EP 박상훈 ▲ 예능기획센터 예능5팀 강성아 ▲ 예능기획센터 예능6팀 허항 ▲ 시사교양국 시사교양2팀 김신완 ▲ 시사교양5팀 (위클리파트장) 김동희 ▲ 라디오국 라디오편성전략팀 김지훈 ▲ 라디오국 라디오편성전략팀 류의성 ▲ 경영지원국 경영지원팀 박진수 ▲ 자산운영국 자산관리팀 염두섭 ▲ 자산운영국 자산기획파트 윤원재 ▲ 기술관리팀 장비관리파트 추연태 ▲ 기술인프라국 송출팀 정재관 ▲ 미디어IT센터 IT솔루션팀 안경찬 ▲ 제작기술팀 영상기술파트 강동석 ▲ 제작기술국 보도기술팀 신용호

◇ 차장 승진

▲ 크리에이티브사업팀 뮤니버스파트 이준범 ▲ 미래성장국 AI전략팀 이동길 ▲ 콘텐츠전략팀 (개편전략파트) 조은솔 ▲ 콘텐츠전략팀 (콘텐츠기획수급파트) 현유석 ▲ 콘텐츠전략국 편성팀 양동헌 ▲ 콘텐츠전략국 콘텐츠프로모션팀 김동희 ▲ 미디어전략팀 (미디어전략파트) 노정은 ▲ 보도본부 보도운영팀 전태석 ▲ 편집센터 뉴스디자인팀 이승연 ▲ 취재센터 정치팀 이문현 ▲ 취재센터 정치팀 이재욱 ▲ 탐사제작센터 스트레이트팀 임상재 ▲ 뉴스영상국 뉴스영상2팀 강종수 ▲ 드라마스튜디오 드라마운영팀 이준하 ▲ 드라마스튜디오 2EP 최정인 ▲ 예능본부 예능4팀 신현빈 ▲ 예능기획센터 예능6팀 강지희 ▲ 예능기획센터 예능6팀 박수빈 ▲ 시사교양국 시사교양2팀 소형준 ▲ 아나운서국 아나운서2팀 정다희 ▲ 미디어IT센터 IT솔루션팀 목진우 ▲ 미디어IT센터 IT솔루션팀 최예리 

calebcao@newspim.com

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시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
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이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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