AI 핵심 요약beta
- 방송사 내부에서 국장·부장·차장 승진 인사를 단행했다
- 국장급에 콘텐츠전략국장·시사교양국장 등 보도·제작 책임자를 대거 발탁했다
- 부장·차장급에서는 AI전략·OTT·스포츠·드라마·예능·라디오 등 전 부문 인력을 고르게 승진시켰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 국장 승진
▲ 감사국 감사2팀 김예나 ▲ BIZ혁신국 크리에이티브사업팀장 양효경 ▲ BIZ혁신국 사업제작센터장 김영규 ▲ 기획국 그룹기획팀부 (외부파견) 안준식 ▲ 정책협력국 대외협력팀장 김병헌 ▲ 정책협력국 법무팀장 최진훈 ▲ 콘텐츠전략국장 유건욱 ▲ 미디어전략사업국 OTT글로벌사업팀 허정숙 ▲ 영상센터 영상2팀 강윤희 ▲ 영상센터 영상2팀 이영관 ▲ 디자인센터 브랜드디자인파트 장민수 ▲ 선거방송기획단장 허지은 ▲ 편집센터 주간뉴스팀 이주훈 ▲ 편집센터 주간뉴스팀 김현 ▲ 취재센터 정치팀 성지영 ▲ 취재센터 국제팀부 김재용 ▲ 취재센터 뉴스인사이트팀 김필국 ▲ 취재센터 뉴스인사이트팀 전영우 ▲ 뉴스룸 탐사제작센터장 고현승 ▲ 탐사제작센터 보도제작팀 금기종 ▲ 뉴스영상국 뉴스영상2팀 임정환 ▲ 드라마스튜디오대표 강대선 ▲ 예능본부 예능1팀 서창만 ▲ 예능기획센터 예능6팀 노창곡 ▲ 시사교양국장 한학수 ▲ 시사교양5팀 데일리파트 허진호 ▲ 라디오국 라디오편성전략팀 송윤석 ▲ 라디오국 라디오2팀 이한재 ▲ 아나운서국 아나운서1팀장 김미정 ▲ 경영지원국 경영지원팀 구영호 ▲ 자산운영국 자산기획파트 한임경 ▲ 기술인프라국 송출팀 김두현 ▲ 기술인프라국 송신팀장 김한도 ▲ 제작기술국 종합편집팀 신동창 ▲ 제작기술국 종합편집팀 김대원 ▲ 제작기술국 보도기술팀 김두진 ▲ 제작기술국 보도기술팀 유선복 ▲ 제작기술국 보도기술팀 방호명 ▲ 제작기술국 라디오기술팀 목상우
◇ 부장 승진
▲ 비서팀 김성진 ▲ 감사국 감사2팀장 이준희 ▲ BIZ혁신국 기술정보사업팀 육덕수 ▲ 미래성장국 투자개발팀 이용성 ▲ 미래성장국 AI전략팀 유영진 ▲ 미래성장국 AI전략팀 진민경 ▲ 기획국 그룹기획팀 이수진 ▲ 정책협력국 대외협력팀 김승환 ▲ 정책협력국 대외협력팀 김영혜 ▲ 정책협력국 법무팀 고정현 ▲ 콘텐츠전략국 편성팀 김종호 ▲ 콘텐츠전략국 콘텐츠프로모션팀 박찬일 ▲ 미디어전략사업국 미디어사업팀장 이청재 ▲ 미디어전략사업국 OTT글로벌사업팀 김현주 ▲ 미디어전략사업국 매시업사업팀 이경빈 ▲ 콘텐츠솔루션팀 (콘텐츠솔루션2파트장) 오세란 ▲ 영상센터 영상1팀 김명훈 ▲ 영상센터 영상1팀 김상훈 ▲ 영상센터 영상2팀 전상우 ▲ 뉴스룸 조현용 ▲ 뉴스디자인팀 (모션그래픽파트) 박광용 ▲ 편집센터 (라디오뉴스파트) 천현우 ▲ 취재센터 정치팀 김재경 ▲ 취재센터 정치팀 이지선 ▲ 취재센터 국제팀 윤성철 ▲ 취재센터 국제팀 장재용 ▲ 취재센터 국제팀 양윤경 ▲ 취재센터 국제팀부 박주일 ▲ 취재센터 사회팀 이용주 ▲ 디지털뉴스룸 디지털뉴스제작팀 고은상 ▲ 스포츠국 스포츠취재팀 박주린 ▲ 스포츠국 스포츠기획사업팀 심호준 ▲ 스포츠국 스포츠기획사업팀 김상민 ▲ 스포츠국 스포츠기획사업팀 이명진 ▲ 뉴스영상국 뉴스영상2팀 현기택 ▲ 드라마스튜디오 1EP 이월연 ▲ 드라마스튜디오 2EP 박상훈 ▲ 예능기획센터 예능5팀 강성아 ▲ 예능기획센터 예능6팀 허항 ▲ 시사교양국 시사교양2팀 김신완 ▲ 시사교양5팀 (위클리파트장) 김동희 ▲ 라디오국 라디오편성전략팀 김지훈 ▲ 라디오국 라디오편성전략팀 류의성 ▲ 경영지원국 경영지원팀 박진수 ▲ 자산운영국 자산관리팀 염두섭 ▲ 자산운영국 자산기획파트 윤원재 ▲ 기술관리팀 장비관리파트 추연태 ▲ 기술인프라국 송출팀 정재관 ▲ 미디어IT센터 IT솔루션팀 안경찬 ▲ 제작기술팀 영상기술파트 강동석 ▲ 제작기술국 보도기술팀 신용호
◇ 차장 승진
▲ 크리에이티브사업팀 뮤니버스파트 이준범 ▲ 미래성장국 AI전략팀 이동길 ▲ 콘텐츠전략팀 (개편전략파트) 조은솔 ▲ 콘텐츠전략팀 (콘텐츠기획수급파트) 현유석 ▲ 콘텐츠전략국 편성팀 양동헌 ▲ 콘텐츠전략국 콘텐츠프로모션팀 김동희 ▲ 미디어전략팀 (미디어전략파트) 노정은 ▲ 보도본부 보도운영팀 전태석 ▲ 편집센터 뉴스디자인팀 이승연 ▲ 취재센터 정치팀 이문현 ▲ 취재센터 정치팀 이재욱 ▲ 탐사제작센터 스트레이트팀 임상재 ▲ 뉴스영상국 뉴스영상2팀 강종수 ▲ 드라마스튜디오 드라마운영팀 이준하 ▲ 드라마스튜디오 2EP 최정인 ▲ 예능본부 예능4팀 신현빈 ▲ 예능기획센터 예능6팀 강지희 ▲ 예능기획센터 예능6팀 박수빈 ▲ 시사교양국 시사교양2팀 소형준 ▲ 아나운서국 아나운서2팀 정다희 ▲ 미디어IT센터 IT솔루션팀 목진우 ▲ 미디어IT센터 IT솔루션팀 최예리
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