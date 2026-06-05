영동군, '대한민국 여민락상' 수상…60년 국악 행정 결실

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[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 국악 진흥 성과를 인정받았다.

60년 동안 축적된 정책과 국제 행사, 인프라 유치 성과가 종합적으로 평가됐다.

영동군 '대한민국 여민락상' 수상.(왼쪽부터 오진석 팀장, 이택수 부군수, 정경순 과장, 남기대 주무관). [사진=영동군] 2026.06.05 baek3413@newspim.com

영동군은 5일 제2회 '국악의 날' 기념식에서 지역 국악 진흥 부문 최고 권위상인 '대한민국 여민락상'을 수상했다고 밝혔다.

여민락상은 세종대왕의 '여민락(與民樂)' 정신을 바탕으로 국악 진흥에 기여한 개인·기관에 수여되는 상이다.

영동군의 이번 수상은 장기간 축적된 정책 성과가 배경으로 꼽힌다.

군은 국악 교육·공연·축제 등 차별화된 진흥 사업을 지속해 왔다.

여기에 '2025 영동 세계 국악 엑스포'를 성공적으로 개최하며 전통 음악의 국제화를 이끌었고 국악 중남부 거점 역할을 할 국립국악원 영동 분원 유치에도 성공했다.

특히 엑스포와 국립 기관 유치를 통해 국악의 산업화·관광 자원화 가능성을 동시에 입증했다는 점에서 의미가 크다.

군 관계자는 "군민과 공직자가 함께 쌓아온 국악 진흥의 결실"이라며 "국립국악원 영동 분원 건립과 엑스포 성과를 기반으로 영동을 세계적 국악 중심지로 키우겠다"고 밝혔다.

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