'재선' 공영민 첫 행보는 '우주청'…고흥 전략사업 전면 제시

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국가사업 반영 제2우주센터 유치 승부수

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 공영민 전남 고흥군수가 재선 후 첫 공식 일정으로 우주항공청을 방문해 핵심 현안을 건의하며 우주산업 거점화에 시동을 걸었다.

고흥군은 5일 공영민 군수가 오태석 우주항공청장을 만나 우주산업 경쟁력 강화를 위한 주요 현안을 건의했다고 밝혔다.

공영민 고흥군수(오른쪽)와 오태석 우주항공청장(왼쪽)이 5일 면담을 마친 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=고흥군] 2026.06.05 chadol999@newspim.com

이번 면담은 공 군수 재선 이후 첫 공식 일정으로 민선 9기 핵심 공약인 우주산업 클러스터 구축과 관련 사업 추진 의지를 공식화한 행보로 평가된다.

이날 공 군수는 ▲제2우주센터 고흥 유치 ▲우주발사체 사이언스 콤플렉스 조성 ▲우주항공산업진흥원 설립 ▲지산학연 연합캠퍼스 구축 ▲위성통신 스마트 안테나 팜 조성 등 핵심 사업을 집중 제안했다.

아울러 국가 우주산업 발전과 균형발전 정책 실현을 위해 관련 인프라의 고흥 집적 필요성을 강조하며 산업 클러스터 구축 당위성을 피력했다.

공영민 군수는 "재선 이후 첫 일정으로 고흥의 미래를 좌우할 우주항공 핵심사업을 건의했다"며 "국가 정책 반영을 위해 중앙정부와 협의를 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 고흥군은 핵심 인프라 유치를 위한 범군민 서명운동과 결의대회를 추진하며 우주산업 중심지 도약에 속도를 내고 있다.

chadol999@newspim.com