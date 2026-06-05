광양시, '백운산·섬진강·남해'잇는 여름 관광축 완성

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계곡·캠핑·야경 한 번에 '체류형 관광'

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 =전남 광양시가 백운산과 섬진강, 남해를 아우르는 복합 관광자원을 앞세워 여름 휴가지로 주목받고 있다.

광양시는 연일 이어지는 더위 속에서 백운산 계곡과 섬진강, 광양만 등 지리적 이점을 바탕으로 한 체류형 여름 관광지로 주목받고 있다고 5일 밝혔다.

백운산 4개 계곡중 어치계곡 [사진=광양시] 2026.06.05 chadol999@newspim.com

해발 1222m이 이어져 울창한 숲과 시원한 계곡물이 어우러진 피서 환경을 제공한다. 섬진강 일대에서는 남파랑길 광양 구간을 따라 망덕포구와 윤동주 유고 보존 정병욱 가옥 등 역사·문화 자원을 함께 둘러볼 수 있다.

체험형 관광도 강화됐다. '섬진강별빛스카이' 짚와이어는 강을 가로지르며 경관을 조망할 수 있는 대표 콘텐츠로 꼽힌다. 배알도 일원에서는 섬 정원과 해맞이다리, 별헤는다리를 따라 섬진강과 남해가 만나는 풍광을 즐길 수 있으며, 별빛야영장에서는 캠핑과 카라반 이용이 가능하다.

야간 관광도 확대되고 있다. 해비치로 달빛해변에서는 광양만과 이순신대교 야경을 감상할 수 있으며 매월 둘째·넷째 주 금·토요일 '달빛365'가 열려 버스킹과 플리마켓, 푸드트럭 등 다양한 프로그램이 운영된다.

광양시 관계자는 "백운산과 섬진강, 남해를 아우르는 자연환경과 야간 콘텐츠를 결합해 체류형 관광 경쟁력을 높이고 있다"고 말했다.

chadol999@newspim.com