[내일날씨] 남부지방 중심 더위...서울 한낮 28도

AI 핵심 요약beta
- 6일 남부지방 중심으로 더위가 이어진다
- 중부는 밤부터 흐려지고 남부·제주는 구름 많다
- 아침 11~18도, 낮 23~30도에 미세먼지 좋음~보통이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 6일은 남부지방을 중심으로 낮 기온이 올라 덥겠다.
5일 기상청에 따르면 오는 6일은 중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠고 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.
아침 최저기온은 11~18도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 12도 ▲강릉 16도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 15도 ▲광주 14도 ▲대구 15도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 23~30도로 예측된다. ▲서울 28도 ▲인천 26도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 26도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 29도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 25도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com