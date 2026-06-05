[내일날씨] 남부지방 중심 더위...서울 한낮 28도

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아침 최저 11~18도·낮 최고 23~30도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 6일은 남부지방을 중심으로 낮 기온이 올라 덥겠다.

5일 기상청에 따르면 오는 6일은 중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠고 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

5일 기상청에 따르면 오는 6일은 중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

아침 최저기온은 11~18도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 12도 ▲강릉 16도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 15도 ▲광주 14도 ▲대구 15도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 ▲제주 17도다.

낮 최고기온은 23~30도로 예측된다. ▲서울 28도 ▲인천 26도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 26도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 29도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 25도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com