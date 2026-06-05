제12회 태권도원배 전국태권도선수권대회 무주서 개막

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겨루기·품새 4400여 명 참가로 전국 태권도인 축제 개최

태권도 성지 무주 홍보와 지역경제 활성화 효과 기대

[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전국 태권도 선수들이 기량을 겨루는 제12회 태권도원배 전국태권도선수권대회가 5일 무주에서 막을 올렸다.

대한태권도협회와 태권도진흥재단이 주최하고 전북특별자치도태권도협회가 주관하는 이번 대회는 5일 개막해 오는 15일까지 태권도원과 무주국민체육센터에서 열린다. 전북특별자치도와 무주군, 무주군체육회, 무주군태권도협회 등이 후원한다.

제12회 태권도원배 전국태권도선수권대회가 5일 무주서 개막됐다.[사진=무주군]2026.06.05 gojongwin@newspim.com

대회는 겨루기와 품새 종목으로 나뉘어 진행된다. 겨루기 경기는 5일부터 11일까지 태권도원 T1경기장에서 개인전과 단체전으로 치러지며, 품새 경기는 13일부터 15일까지 무주국민체육센터에서 공인품새 개인전과 복식전, 단체전이 펼쳐진다.

각 부문 경기는 토너먼트 방식으로 진행된다. 겨루기 종목에는 중등부와 고등부, 대학부, 일반부 선수 2700여 명이 참가하며, 품새 종목에는 1700여 명이 출전해 열띤 경쟁을 벌일 예정이다.

무주군은 이번 대회를 통해 태권도 성지로서의 위상을 높이고 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이동훈 무주군청 태권문화과장은 "태권도원배 전국태권도선수권대회는 태권도 선수들의 자긍심을 높이는 동시에 태권도 성지 무주를 전국에 알리는 의미 있는 행사"라며 "선수와 관람객들이 안전하고 편안하게 대회에 참여할 수 있도록 현장 지원과 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 태권도원배 전국태권도선수권대회는 2009년 태권도원의 성공적인 조성을 기원하며 시작됐다. 이후 태권도원과 무주를 세계 태권도 성지로 알리고 태권도 경기력 향상과 저변 확대, 지역경제 활성화에 기여하는 대표 대회로 자리매김하고 있다.

gojongwin@newspim.com