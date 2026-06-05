来韩外国游客持续增加 政府加速构建区域旅游新格局

纽斯频通讯社首尔6月5日电 随着来韩外国游客持续增长和全球旅游市场复苏，韩国酒店、免税店和博彩行业经营业绩明显改善。韩国政府正加快推进区域旅游发展战略，推动旅游消费从首都地区向地方扩散。

【插图=AI生成】

据酒店和旅游业界消息，今年第1季度，多家韩国主要酒店企业实现业绩增长。外国游客增加、客房入住率提升以及免税购物和博彩消费增长，成为业绩改善的主要推动因素。

数据显示，帕纳斯酒店及度假村今年第1季度实现营业收入1286亿韩元，同比增长39%；营业利润244亿韩元，同比增长53%。

乐天酒店及度假村第1季度营业收入达3484亿韩元，同比增长14.2%，营业利润实现扭亏为盈。乐天免税店方面，受中国、台湾地区和越南游客增长带动，自由行游客（FIT）净销售额同比增长50%。

博彩业同样保持增长势头。乐天观光开发公司今年第1季度实现营业收入1562亿韩元、营业利润288亿韩元，均创历史新高。其中，济州Dream Tower营业收入同比增长40.3%，达到1186.3亿韩元；访客数量同比增长37.3%。济州君悦酒店客房入住率升至75.9%，外国住客占比达到73.5%。

面对持续增长的旅游需求，韩国政府正着力推动游客向地方地区分流。韩国文化体育观光部表示，提前实现"外国游客3000万人次"目标将成为重点工作之一。

根据规划，文化体育观光部将完善机场、住宿、交通等旅游基础设施相关制度，扩大区域旅游带建设，推动长期停留型旅游发展。具体措施包括增加地方机场国际直航航线、优先分配入境航班时刻资源，以及开发与地方机场联动的旅游产品。

同时，韩国政府还计划通过发放优惠券、设立游客服务中心、扩大需求响应型交通（DRT）服务等方式，提高外国游客在地方地区的停留时间和消费水平。

在地方旅游发展方面，韩国还将推进"友好地区旅行"项目，扩大"半价旅游"、"半价度假"和"旅游居民证"等政策覆盖范围，挖掘更多长期停留型旅游资源。

此外，政府还将支持韩屋、传统宅院、寺庙和乡村民宿等特色住宿业态发展，推广地方特色美食、徒步旅行和传统文化体验项目，以带动外国游客消费向更多地区延伸。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社