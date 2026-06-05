HJ중공업, 1만TEU급 바이오연료 컨테이너선 설계 승인

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해상연료 규제 강화 수요 증가

탈탄소 규제 대응 기술 확보

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 1만TEU급 바이오연료 추진 컨테이너선 설계 개념 승인을 확보했다.

HJ중공업은 한국선급(KR)으로부터 1만TEU급 바이오연료 추진 컨테이너선에 대한 설계 개념 승인(Approval in Principle)을 획득했다고 5일 밝혔다.

유상철 HJ중공업 대표가 4일 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포 센터에서 열리고 있는 포시도니아(Posidonia)에서 조병삼 한국선급 전무와 체결한 1만TEU급 바이오연료 추진 컨테이너선에 대한 설계 개념 승인 인증서를 선보이고 있다.[사진=HJ중공업] 2026.06.05

양 측은 지난 4일 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포 센터에서 열린 국제 해양전시회 '포시도니아(Posidonia)' 현장에서 인증 서명식을 진행했다. 행사에는 유상철 HJ중공업 대표와 조병삼 한국선급 전무가 참석했다.

선박용 바이오연료는 기존 화석연료 기반 선박유에 선식물성·동물성 기름을 혼합한 연료로 국제해사기구(IMO)와 유럽연합(EU)의 환경 규제 강화에 따라 사용이 확대되고 있다. 해상연료규제(FuelEU Maritime)와 EU 온실가스 배출권거래제(EU ETS) 시행으로 친환경 대체 연료 수요도 증가하는 추세다.

이번 승인은 관련 규정과 안전 기준에 대한 기술적 타당성을 공식 확인한 절차다. HJ중공업은 한국선급과 협력해 자사가 건조 중인 1만TEU급 컨테이너선을 대상으로 바이오연료 추진 시스템 적용 연구를 진행해 왔으며 지난달 기술 개발을 마무리했다.

조선업계에서는 선주들의 친환경 연료 전환 요구가 확대되면서 바이오연료 기술 확보 필요성이 커지고 있다. 이번 인증을 통해 HJ중공업은 중대형 친환경 컨테이너선 분야 기술 기반을 확보했다.

유상철 대표는 "바이오연료 추진 기술 확보로 친환경 선박 시장 대응력을 강화할 것"이라며 "탈탄소 규제에 맞춰 기술 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com