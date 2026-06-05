LS일렉트릭, 종로 이음갤러리서 '빛으로 전하는 희망' 전시회 개최

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LS일렉트릭이 지난 4일부터 오는 6일까지 서울 종로구 이음갤러리에서 발달장애 예술인 미술단 '그린 캔버스'의 첫 전시회 '전기가 흐르는 사이(Where Electricity Flows)'를 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 전시는 그린 캔버스 소속 작가 10명이 총 30여 점의 작품을 통해 다양성과 상생의 가치를 나누는 소통의 장으로 마련됐다.

첫날 전시를 찾은 관람객이 메인 작품 '세계와 이어지는 LS일렉트릭(LS Electric to the World)'을 관람하는 모습. [사진=LS일렉트릭]

전시장 전면에는 작가들이 함께 완성한 대형 공동 작품 '세계와 이어지는 LS일렉트릭(LS Electric to the World)'이 관람객을 맞이한다. 작가들이 개성 있는 색채와 형태로 묘사한 LS일렉트릭의 본사와 주요 사업장, 글로벌 캠퍼스가 세계 지도를 따라 배치됐다. 각 작품을 조명선으로 연결해 세상을 밝히고 연결하는 전력망을 시각화했다.

이 작품은 관람객이 직접 참여하는 인터랙티브 전시로 마련됐다. 관람객과 작품 간 거리가 멀지도 가깝지도 않게 적절한 거리를 유지했을 때 조명이 가장 밝게 빛나고, 여러 명이 함께 서면 빛이 넓게 확장되도록 설계해 '존중'과 '공감'의 의미를 담았다. 연결돼야만 빛을 발하는 전기 에너지처럼 사람과 사람도 관심과 교감을 통해 더 큰 희망과 에너지를 만들어낸다는 주제다.

작가 개개인의 개성과 시선이 담긴 개인 작품들도 관람객에게 감동을 선사했다. ▲원색의 리듬, 직선의 세계(이희성 작가) ▲상상 너머의 정원(이현주 작가) ▲햇살이 머무는 숲길(윤소영 작가) ▲꽃과 산이 들려주는 이야기(임푸름 작가) ▲푸른 서울의 하루(고성열 작가) ▲초록빛 생명의 노래(신성환 작가) ▲무지개 바다의 여행(김민주 작가) ▲색들이 모여 만든 세상(김연준 작가) ▲사랑이 피어나는 마을(신예진 작가) ▲평온의 집, 쉼의 나무(한혜민 작가) 등 다채로운 작품이 전시됐다.

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