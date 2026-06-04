'남자농구 간판' 이현중, 샌안토니오 유니폼 입고 NBA 서머리그 참가

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한민국 남자농구 대표팀의 간판 포워드 이현중(나가사키 벨카)이 다시 한 번 미국프로농구(NBA) 무대에 도전장을 내민다.

이현중의 매니지먼트사 에픽스포츠는 4일 "이현중이 2026 NBA 서머리그 참가 구단으로 샌안토니오를 최종 선택했다"라고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 이현중이 2025-2026시즌 B.리그 시상식에서 아시아특별상을 수상했다. [사진 = 나가사키 벨카 SNS] 2026.05.29 wcn05002@newspim.com

샌안토니오는 NBA를 대표하는 명문 구단이다. 통산 다섯 차례 챔피언결정전 우승을 차지했으며, 최근에는 빅터 웸반야마를 중심으로 다시 강팀의 면모를 되찾았다. 이번 시즌에도 NBA 파이널 무대에 오르며 정상급 전력을 과시했다.

이현중이 샌안토니오의 선택을 받은 배경에는 일본 무대에서 보여준 압도적인 활약이 있었다. 그는 2025-26시즌 일본 B.리그 나가사키 벨카 소속으로 팀의 통합 우승을 이끌며 최고의 한 해를 보냈다.

특히 챔피언십 최우수선수(MVP)를 수상한 데 이어 리그 베스트5, 아시아쿼터 최우수선수상, 3점슛 부문 1위까지 석권하며 리그를 대표하는 슈터로 자리매김했다. 한국 선수가 B.리그 우승 트로피를 들어 올린 것은 이현중이 처음이다.

이 같은 활약은 자연스럽게 NBA 구단들의 관심으로 이어졌다. 에픽스포츠에 따르면 여러 NBA 팀이 서머리그 참가를 제안했으며, 일부 구단은 B.리그 시즌이 끝나기 전부터 적극적으로 접촉한 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = B.리그 플레이오프 MVP에 오른 이현중. [사진=나가사키 벨카] 2026.05.27 psoq1337@newspim.com

에픽스포츠 김병욱 대표는 "지난 한 시즌 동안 이현중 선수가 국가대표팀과 소속팀에서 보여준 활약 덕분에 여러 NBA 구단으로부터 관심과 제안을 받았다"라며 "일부 구단은 B.리그 시즌 종료 전부터 함께하기를 희망할 정도로 적극적이었다"라고 설명했다.

이어 "그 가운데 샌안토니오는 이현중의 경기력을 가장 면밀하게 분석하고 적극적으로 리크루팅을 진행한 구단이었다"라며 "지난 두 차례 NBA 서머리그에서는 충분한 출전 기회를 얻지 못했던 만큼 이번에는 자신의 기량을 마음껏 보여줄 수 있기를 기대한다"라고 덧붙였다.

이현중 역시 NBA 재도전에 대한 강한 의지를 드러냈다. 그는 "다가오는 여름은 쉴 틈 없이 바쁜 시간이 될 것 같다"라며 "어렵게 얻은 좋은 기회인 만큼 매 순간 최선을 다해 준비하고 원하는 결과를 만들어낼 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

이어 "항상 응원해주시는 팬 여러분께 감사드린다"라며 "보내주신 응원에 보답할 수 있는 선수가 되도록 더욱 노력하겠다"라고 각오를 전했다.

NBA 서머리그는 오는 7월 9일부터 19일까지 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린다. 각 구단은 이 대회를 통해 신인 선수와 유망주, 해외 리그 출신 선수들을 점검하며 차기 시즌 전력 구상의 밑그림을 그린다.

wcn05002@newspim.com