[오늘날씨] 전국 곳곳에 5㎜ 안팎 비…서울 한낮 27도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 5일 전국 곳곳에 비를 예보했다
- 중부와 전라권은 새벽부터 아침 사이 비가 왔다
- 미세먼지는 전 권역이 좋음에서 보통이겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 5일은 전국 곳곳에서 5㎜ 안팎 비가 내릴 전망이다.
기상청에 따르면 이날 새벽부터 아침 사이 강원 동해안을 제외한 중부 지방과 전라권에는 비가 조금 오겠다. 강원내륙 산지와 충북 북부는 오전까지 비가 이어지겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기 5mm 미만, 강원내륙·산지 5mm 안팎, 대전·세종·충남, 충북 5mm 미만, 전북과 광주·전남북부 5mm 미만이다.
아침 최저기온은 15~20도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 17도 ▲춘천 17도 ▲강릉 20도 ▲청주 18도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.
낮 최고기온은 23~31도가 전망된다. ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 27도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 29도 ▲부산 28도 ▲울산 29도 ▲제주 23도다.
바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com