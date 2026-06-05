[오늘날씨] 전국 곳곳에 5㎜ 안팎 비…서울 한낮 27도

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아침 최저기온 15~20도·낮 최고기온 23~31도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 5일은 전국 곳곳에서 5㎜ 안팎 비가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 새벽부터 아침 사이 강원 동해안을 제외한 중부 지방과 전라권에는 비가 조금 오겠다. 강원내륙 산지와 충북 북부는 오전까지 비가 이어지겠다.

금요일인 5일은 일부 지역에 비가 오겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 서울·인천·경기 5mm 미만, 강원내륙·산지 5mm 안팎, 대전·세종·충남, 충북 5mm 미만, 전북과 광주·전남북부 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 15~20도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 17도 ▲춘천 17도 ▲강릉 20도 ▲청주 18도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.

낮 최고기온은 23~31도가 전망된다. ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 27도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 29도 ▲부산 28도 ▲울산 29도 ▲제주 23도다.

바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com