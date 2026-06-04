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에피소드컴퍼니 첫 투자작 '군체' 흥행, '와일드 씽'도 궤도 오를까

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  • 에피소드컴퍼니가 3일 ‘와일드 씽’을 개봉했다.
  • 첫 투자작 ‘군체’도 400만명을 넘기며 흥행했다.
  • 장르 다변화 전략이 시장에서 통했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 투자배급 사업에 본격 진출한 코스닥 상장사 에피소드컴퍼니가 시장 진입 한 달여 만에 첫 투자작 2편의 연속 흥행 가시권에 진입했다.

에피소드컴퍼니의 첫 투자작 '군체'가 손익분기점을 가뿐히 넘기며 흥행 가도를 달리는 가운데 3일 개봉한 두 번째 투자작 '와일드 씽'이 흥행 오프닝을 열었다. 스릴러와 코미디를 가리지 않는 장르 다변화 전략과 정교한 투자 안목에 이목이 쏠린다.

영화 '와일드 씽'의 한 장면. [사진=롯데엔터테인먼트]

'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세까지 더해진 배우들의 파격 변신이 개봉 전부터 관심을 모았다.

'군체'가 묵직한 장르물로 시장을 강타했다면 '와일드 씽'은 가족과 중장년 관객까지 흡수할 수 있는 대중 코미디로 정반대 결을 선보이며 극장가의 새로운 흥행 카드로 자리매김할 것으로 보인다. 강동원이라는 흥행 보증수표와 유쾌한 연출, 쉴틈없이 이어지는 웃음과 촘촘한 전개가 맞물리며 6월 한국영화 시장에서 꾸준한 흐름을 이어갈 작품으로 꼽힌다.

흥행 바통을 넘긴 첫 번째 투자작 '군체'도 흥행세를 이어가고 있다. 연상호 감독 연출에 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수가 주연을 맡은 '군체'는 지난달 21일 개봉 이후 손익분기점인 300만명을 가뿐히 넘기며 400만을 돌파하며 흥행에 성공했다. 글로벌 흥행 후광까지 더해진 '군체'는 '와일드 씽' 개봉 이후에도 박스오피스 상위권에서 안정적인 흥행세를 이어갈 전망이다.

[사진=쇼박스] 

업계는 에피소드컴퍼니의 투자작 2편이 나란히 흥행 궤도에 오른 점을 주목하고 있다. 5월 '군체'에서 6월 '와일드 씽'으로 이어지는 라인업 설계가 주효했다는 평가다. 장르물과 대중적 코미디를 정반대 결로 배치하면서도 두 작품 모두 흥행을 만들어내는 흐름은 굳어있던 한국영화 투자배급 시장에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

신생 투자사가 시장 진입과 동시에 첫 두 작품을 연달아 흥행 궤도에 올린 사례는 흔치 않다. 좀비 스릴러 '군체'와 코미디 '와일드 씽'으로 이어지는 라인업은 장르와 타깃, 작품성과 대중성을 모두 아우르는 구성으로 주목된다. 개봉 시기까지 정교하게 계산한 포트폴리오 다각화 공식이 단숨에 입증되면서 에피소드컴퍼니의 투자 안목에 업계의 시선이 쏠리고 있다.

에피소드컴퍼니 관계자는 "첫 투자작 '군체'의 흥행에 이어 '와일드 씽'까지 흥행 흐름을 이어가며 당사의 투자배급 안목과 장르 다변화 전략이 시장에 통한다는 점을 확인하고 있다"며 "앞으로도 K-IP 부스터로서 한국영화 시장에 활력을 더하는 작품들을 선보일 것"이라고 밝혔다.

에피소드컴퍼니는 AI와 뉴테크 기반의 글로벌 IP 콘텐츠 기업을 표방하며 IP와 커머스, 셀럽, 마케팅, 유통을 유기적으로 연결해 스토리 유니버스로 확장하는 'IP Booster' 전략을 영화, 드라마, 애니메이션 전 영역으로 가속화할 계획이다 .

 

jyyang@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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