[2026 민심 부울경] 강기윤 당선인 "멈춰선 창원 다시 뛰게 하라는 명령"

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 국민의힘 창원시장 당선인은 4일 "이번 선거의 승리는 저 강기윤 개인의 승리가 아니라 위대한 창원시민 여러분의 승리"라고 말했다.

강기윤 국민의힘 창원시장 후보가 4일 당선이 확정되자 지자자로부터 당선 꽃다발을 받은 뒤 기념촬영하고 있다.[사진=강기윤 후보 선거캠프] 2026.06.04

강 당선인은 이날 당선소감문 통해 "시민 여러분께서 선택해주신 것은 멈춰선 창원을 다시 뛰게 하라는 준엄한 명령"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "당선의 기쁨을 내려놓고, 바로 일하는 시장이 되겠다"며 "현장으로 가겠다. 멈춰 서 있는 사업 현장, 식어버린 산업의 심장, 어려움에 처한 소상공인과 기업의 목소리부터 듣겠다"고 다짐했다.

그러면서 "창원을 '기업하기 가장 좋은 도시', '대한민국 1등 일자리 도시'로 반드시 만들겠다"면서 "일자리 10만 개 창출, 에너지 연금 100만 원 지급, 마창대교 무료화 등은 단순한 약속이 아니라 반드시 현실로 만들겠다"고 강조했다.

이어 "지역 간, 이념간 갈등을 넘어서는 시장이 되겠다"며 "마산, 창원, 진해 각 지역의 자존심을 살리고, 균형 잡힌 발전을 이루겠다"고 약속했다.

강 당선인은 "청년의 손에서 창원의 희망이 피어날 수 있도록 미래세대에 대한 투자도 아끼지 않겠다"며 "시민 여러분의 손을 잡고 일자리 도시 창원의 새 시대를 열겠다. 다 함께 가자"고 전했다.

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