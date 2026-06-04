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【6·3地方选举】韩第九届地方选举开票接近尾声 执政党赢12个地方政府首长席位

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纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国第九届地方议员和地方政府各级领导选举暨国会议员再选与补选（下称地方选举）计票工作接近尾声。据韩国中央选举管理委员会4日公布的最新数据，在全国16个广域地方政府首长选举中，执政的共同民主党已在12个地区取得领先或确定获胜，在此次地方选举中占据明显优势，实现地方权力版图重组。

【图片=纽斯频通讯社DB】

分析认为，此次选举是李在明政府成立一年来举行的首次全国性选举，其结果在一定程度上反映出选民对现政府施政表现和执政稳定性的评价。

中央选举管理委员会数据显示，截至4日凌晨5时，全国计票率达到90.76%。

在广域地方政府首长选举中，共同民主党在首都地区及中部地区表现突出。京畿道知事选举中，共同民主党候选人秋美爱以超过半数得票率领先国民力量党候选人梁香子。仁川市长选举中，共同民主党候选人朴赞大也取得优势。

在釜山和蔚山两地，共同民主党分别由田载秀和金相旭领先对手，有望夺回相关地区。

大田、世宗、忠清南道和忠清北道，共同民主党候选人同样保持领先优势。其中，大田市长选举由许泰铤领先，世宗市长选举由赵相镐领先；忠清南道和忠清北道知事选举中，共同民主党候选人朴洙贤和愼庸汉分别占据优势。

图为韩国6·3地方选举投票结束后，执政党共同民主党在汝矣岛国会议员会馆观看出口调查结果。【图片=纽斯频通讯社DB】

此外，在传统优势地区，全罗南道、光州、江原特别自治道和济州特别自治道等地，共同民主党候选人同样取得领先。

相比之下，最大在野党国民力量党目前仅在传统保守派票仓大邱市和庆尚北道保持优势。大邱市长选举中，国民力量党候选人秋庆镐领先；庆尚北道知事选举中，现任知事李喆雨成功连任。

不过，部分重点地区选情仍十分胶着。其中，备受关注的首尔市长选举截至凌晨5时尚未决出胜负。共同民主党候选人郑愿伍以49.46%的得票率领先国民力量党候选人吴世勋的47.82%，领先幅度为1.64个百分点。此前双方票差一度超过20万票，目前已缩小至约6.86万票。

图为3日，韩国6·3地方选举投票结束后，最大在野党国民力量党在汝矣岛中央党部观看投票出口调查结果。【图片=纽斯频通讯社DB】

庆尚南道知事选举同样竞争激烈。截至凌晨5时，国民力量党候选人朴完洙仅领先约2.45个百分点，最终结果仍有待全部计票完成后确认。

在基础地方政府首长选举方面，截至96.16%的计票率统计结果，在全国227个基础地方政府首长席位中，共同民主党在120个地区领先，国民力量党在94个地区领先，祖国革新党在2个地区领先，无党派候选人在11个地区领先。

首尔25个区厅长选举中，共同民主党在17个区保持领先，国民力量党在8个区领先。

与此同时，在16个市、道教育监选举中，进步倾向候选人预计将在11个地区获胜或保持领先；中间及保守倾向候选人则在大邱、庆尚北道、忠清北道以及世宗、大田等地区占据优势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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