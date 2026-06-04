'여민락' 정신 되새기는 국악의 날…서울 등 전국서 열흘간 축제

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 법정기념일인 '국악의 날(6월 5일)'을 맞아 5일 오후 5시 국립국악원 예악당에서 '제2회 국악의 날' 기념식을 개최한다. 올해 주제는 '국악, 일상의 울림이 되다'로, 국악 및 문화예술계 관계자와 사전 신청 관객 400여 명이 참석하며 국악방송을 통해 생중계된다.

국악의 날 기념식 포스터. [자료= 문체부]

국악의 날은 '국민과 함께 즐긴다'는 의미를 담은 여민락이 세종실록에 처음 기록된 세종 29년 6월 5일(음력)을 기념해 '국악진흥법'에 따라 법정기념일로 지정됐다.

기념식에서는 국악 진흥에 기여한 인사를 기리는 '대한민국 여민락상' 시상도 진행된다. 올해는 어려운 여건 속에서도 지역 국악 발전에 힘써온 충청북도 영동군과 김창환 강원특별자치도립국악관현악단 예술감독이 문체부 장관 표창을 받는다.

축하공연도 풍성하게 꾸며진다. 국립무용단은 북의 울림으로 국악의 번영을 기원하는 '고무악'을, 국악 그룹 '4인 놀이'는 민속음악을 현대적으로 재해석한 '놀이'를 선보인다. 경기시나위오케스트라와 소리꾼 박애리, 인천시교육청 국악합창단은 '우리가 원하는 우리나라'를 함께 무대에 올린다. 국악원 야외 잔디마당에서는 완주어린이취타대의 대취타와 65인조 상모놀이, 국립청년무용단의 진도북춤, 국립청년연희단의 판굿이 이어진다.

기념식과 함께 오는 14일까지 '국악 주간'도 운영된다. 광화문 광장에서는 5일 800여 명이 참여하는 합동길놀이와 고싸움이 열리고, 서울돈화문국악당에서는 5~6일 '돈화문 국악위크'가 진행된다. 7일에는 남산 팔각정에서 외국인 관광객도 참여 가능한 전통연희·전통춤 공연이, 8일부터 11일까지는 서울숲 야외무대에서 청년 연희자와 명인들이 함께하는 '대한민국 전통연희축제'가 펼쳐진다. 국립국악원 예악당에서는 11~12일 종묘제례악과 사직제례악을 한 무대에서 감상할 수 있는 신작 '왕의 제단, 백성의 무대'가 공연된다.

인천·세종·광주·부산 등 전국 각지에서도 50여 회의 공연·교육·기념행사가 열린다. 자세한 정보는 전통공연예술진흥재단 누리집에서 확인할 수 있다.

최휘영 장관은 "국악이 우리 국민의 일상에 더욱 가까이 스며들 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

'국악 주간' 전국 주요 행사. [자료= 문체부]

fineview@newspim.com