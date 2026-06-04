[2026 민심 경기] '진보 강세' 뚫은 신계용 과천시장 당선 '확실'

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'경기도 최초의 3선 여성 단체장'이라는 대기록 세워

"시민 여러분께 약속드린 공약들을 지키기 위해 최선"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 국민의힘 신계용 경기 과천시장 후보가 수도권 전반의 야권·진보 강세 흐름을 정면으로 돌파하고 압승을 거두며 '경기도 최초의 3선 여성 단체장'이라는 기념비적인 이정표를 세웠다.

신계용 과천시장 후보는 5일 약 2000명의 시민이 운집한 '2026 과천시 어린이 축제' 현장을 찾아 학부모들의 목소리를 직접 청취하며 현장 중심의 소통 행보를 펼쳤다. [사진=신계용 과천시장 후보 선거캠프]

3일 중앙선거관리위원회 개표 집계에 따르면 이날 오후 11시 21분 기준 과천시장 선거 개표율이 57.43%를 기록한 가운데 신계용 후보가 1만 8720표(득표율 69.34%)를 쓸어 담으며 당선을 확정 지었다.

재선 시장 출신인 더불어민주당 김종천 후보는 7671표(28.41%)에 그쳤으며 개혁신당 고금란 후보는 604표(2.23%)를 얻는 데 머물렀다.

민선 6기와 8기 과천시장을 지낸 신 당선인은 이번 선거 승리로 역사적인 '3선 고지'에 올랐다.

신 당선인은 당선이 확실시된 후 "국민의힘이 최근 국민 여러분의 기대에 못 미치고 실망감을 드려 무거운 책임감과 함께 깊은 반성의 마음으로 선거에 임했다"고 말했다.

이어 "그럼에도 불구하고 과천시민 여러분께서는 과천시 앞에 놓인 여러 문제와 주요 현안에 대한 강한 대처를 기대하시고 저 신계용에게 압도적인 힘을 모아주셨다"며 고개 숙여 감사를 표했다.

앞으로의 시정에 대해 신 당선인은 "과천의 안정과 발전을 저해하고 공동체를 해치는 경마공원 이전 문제를 비롯해 신천지 건물 용도 변경 데이터센터를 비롯한 교육구조 문제 등 도시 성장을 가로막는 모든 요소를 찾아내 선제적으로 대응하겠다"며 "시민 여러분께 약속드린 공약들을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

1141world@newspim.com