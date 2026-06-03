단양 관광 플랫폼 '단양갈래' 출시 1주년…회원 1만1000명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 3일 스마트 관광앱 ‘단양갈래’ 1주년을 맞았다
- 단양갈래 앱은 관광·숙박·생활정보를 통합 제공한다
- 군은 할인쿠폰·맞춤코스 등 기능 확대해 관광 활성화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신규 회원 대상 4000 쿠폰 이벤트…관광 활성화·지역경제 선순환 기대
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 단양군이 운영하는 스마트 관광 정보 플랫폼 '단양갈래' 앱이 출시 1주년을 맞이하며 지역을 대표하는 종합 여행·생활 플랫폼으로 자리매김하고 있다.
3일 단양군에 따르면 지난해 6월 첫선을 보인 '단양갈래' 앱은 현재 회원 수 1만1076명을 기록하며 단양을 찾는 관광객과 지역 주민 모두에게 높은 호응을 얻고 있다.
'단양갈래' 앱은 단양의 주요 관광지 정보부터 숙박·음식점 안내, 지역 소식, 생활 편의 기능 등을 모바일에서 한눈에 확인할 수 있는 통합 플랫폼이다.
사용자 친화적인 화면 구성과 실시간 정보 제공을 통해 관광객의 편의성을 대폭 높였다.
지역 관광 및 상권 활성화에도 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가를 받는다.
군은 이번 앱 출시 1주년을 기념해 신규 회원 가입자를 대상으로 4000원 할인 쿠폰을 발급하는 특별 이벤트를 진행한다.
앞으로 단양군은 '단양갈래' 앱의 서비스를 더욱 고도화할 방침이다.
▲사용자 맞춤형 여행 코스 추천 ▲지역 축제 및 행사 알림 ▲커뮤니티 기능 강화 ▲아웃도어 미션투어 및 스탬프투어 기능 강화 등 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 확대해 이용자 만족도를 높일 계획이다.
군 관계자는 "앞으로 다양한 기능과 이벤트를 지속적으로 도입해 단양 관광과 지역 경제 활성화에 기여하겠다" "고 말했다.
choys2299@newspim.com