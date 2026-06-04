【李在明政府一周年】韩国加速建设"韩版三轴体系"推动国防现代化转型

纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国总统李在明执政满一年，国防领域围绕提升对朝威慑力、推动军工产业发展以及推进兵役制度改革三大方向持续发力。国防部、防卫事业厅和兵务厅分别将加快构建应对朝鲜核导威胁的"三轴作战体系"、推动军工产业国际化以及推进兵役管理数字化列为重点工作。

图为韩华Aerospace生产的K9自行火炮。【图片=韩华Aerospace提供】

在军事能力建设方面，韩国国防部与防卫事业厅今年公布韩国型"三轴作战体系"建设规划，计划投入约6.9万亿韩元用于推进"杀伤链"、"韩国导弹防御体系（KAMD）"和"大规模惩罚报复体系（KMPR）"建设。同时，韩国政府提出到2027年投入约2.4万亿韩元用于国防研发，推动韩国国防科技实力提升。

面对朝鲜持续推进核武器和导弹能力建设，韩国正在加快部署远程精确打击武器和导弹拦截系统，并推动太空监视预警、导弹预警以及指挥控制体系等领域建设，以提高综合威慑与防御能力。

在安全外交方面，韩国政府提出以"国家利益为中心的务实安全外交"为原则，在加强韩美同盟和韩日安全合作的同时，推动与中国、俄罗斯保持必要沟通，努力管控地区安全风险。

不过，有观点认为，在经济增速放缓和财政资源有限的背景下，韩国国防建设面临资金分配压力。部分大型装备项目可能需要根据财政状况调整实施节奏，以确保重点战略项目优先推进。

与此同时，韩国军方正将更多资源向导弹、无人作战系统以及"三轴体系"等关键能力建设领域倾斜。一些老旧武器装备的升级方案也从全面改造调整为重点提升核心传感器和火控系统，以提高资金使用效率。

军工产业发展方面，韩国防卫事业厅提出打造"全球四大军工强国"目标，并将军工产业定位为国家战略产业。今年韩国设定军工产品出口目标为200亿美元，重点推进潜艇等大型装备出口项目，并推动人工智能（AI）、航天、半导体等先进技术与国防产业融合发展。

韩国政府还计划加强关键材料和零部件国产化建设，完善军工产业供应链体系，并通过扩大国防研发合作推动军工产业技术升级。同时，韩国将继续支持中小军工企业和创新企业发展，推动形成更加完善的产业生态体系。

分析指出，韩国提出的军工出口和国防研发目标具有较强挑战性。未来能否顺利实现相关目标，还取决于国际市场开拓、海外保障服务能力建设以及技术安全和出口管制体系完善等因素。

兵役制度改革方面，韩国兵务厅重点推进兵役管理数字化转型，以应对兵源持续减少带来的挑战。政府表示，将通过完善兵役服务体系、优化征兵流程和提升信息化管理水平，提高兵役制度运行效率。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社