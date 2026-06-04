【李在明政府一周年】从韩美同盟到对华关系 韩国外交进入关键阶段

纽斯频通讯社首尔6月4日电 韩国总统李在明政府执政满一周年之际，其外交安全政策受到国内外广泛关注。分析认为，面对国际格局深刻变化、美中战略竞争加剧以及半岛局势持续演变等复杂环境，李在明政府提出并推行"以国家利益为中心的务实外交"总体取得一定成效，但仍面临诸多挑战。

图为当地时间25日，韩国总统李在明（右）在白宫前同美国总统特朗普寒暄。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

过去一年间，李在明政府在改善韩中关系、协调韩美同盟以及发展韩日关系等方面取得一定进展。其中，经济安全合作、供应链协作以及部分防务合作被视为重要外交成果。

国际舆论普遍认为，韩国在维持韩美同盟基础上，积极推动改善与中国、朝鲜等周边国家关系，展现出相对平衡和务实的外交取向。不过，分析指出，在美中战略竞争持续深化背景下，韩国能否长期保持外交战略自主性仍有待观察。

韩国总统府国家安保室长魏圣洛被认为是"务实外交"路线的重要推动者。但围绕韩美同盟定位以及外交政策方向，执政党共同民主党内部不同派别之间仍存在意见分歧。

近期，美国重新提高部分对韩关税以及部分安全合作协议落实过程中出现摩擦，引发韩国政界关于外交路线的讨论。部分执政党人士对外交团队提出批评，也使相关人事安排受到关注。

在韩美关系方面，韩国政府过去一年致力于推动双方在经贸、安全等领域合作，并通过首脑会谈达成多项协议。与此同时，美国提出推动"韩美同盟现代化"，希望驻韩美军承担更广泛地区安全职能，并要求韩国提升自主防卫能力。

韩国政府则在加强国防建设、增加防务投入以及推进战时作战指挥权移交等方面持续推进相关政策。不过，朝鲜核问题仍是影响韩国安全战略的重要因素。分析认为，在当前安全环境下，美国提供的延伸威慑仍是韩国安全体系的重要支柱。

近期，美国限制向韩国共享部分涉朝情报消息引发舆论关注。分析认为，这一问题反映出双方在部分安全议题上仍存在需要协调的空间，也给未来韩美关系增添不确定性。

在对华关系方面，李在明政府强调韩中关系的重要性，同时重申韩美同盟是韩国外交政策的重要基础。韩国政府认为，应在维护国家利益基础上发展对华合作关系。

图为当地时间5日，韩国总统李在明（左）在北京人民大会堂同中国国家主席习近平握手。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

去年在韩国庆州举行的韩中首脑会谈中，双方就加强经贸、人文交流以及扩大务实合作达成共识。分析指出，在当前国际环境下，保持韩中关系稳定发展符合双方共同利益。

韩日关系则被认为是过去一年韩国外交领域较为顺利的发展方向之一。随着地区安全环境变化以及国际局势不确定性增加，韩日均加强沟通与合作。有声音指出，双方关系改善既受到现实利益推动，也受到地区战略环境变化影响。

图为当地时间13日，正在日本进行访问的韩国总统李在明（左）在奈良县同日本首相高市早苗握手。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

韩半岛方面，随着朝鲜持续推进核能力建设并加强与俄罗斯、中国合作，国际社会推动朝核问题解决的动力有所减弱。同时，当前国际社会关注重点更多集中于乌克兰危机、中东局势等热点问题，朝核问题在国际议程中的优先级有所下降。

韩国政府认为，在当前南北关系持续紧张背景下，美朝接触仍是推动半岛局势缓和的重要渠道。李在明政府多次强调维护半岛和平稳定的重要性，并表示愿为推动对话与合作创造条件。

分析人士指出，李在明政府过去一年在复杂国际环境下总体保持了外交政策的稳定性，但随着美中战略竞争持续深化、地区安全格局不断变化以及朝核问题长期化，韩国外交未来仍将面临诸多不确定性和挑战。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社