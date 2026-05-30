[6·3 지선 경기] 임태희 후보 "교육감은 아이들의 거울… 도덕성 갖춘 안정적 학교 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 임태희 경기도교육감 후보가 30일 학부모들에게 메시지를 냈다.
- 도덕성과 품격을 갖춘 안정적인 학교를 만들겠다고 했다.
- 안민석 후보를 비판하며 학부모의 지지를 호소했다.
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도덕성과 품격 강조하며 상대 후보 비판… "안정 대 불안의 대결" 규정
임 후보 "인성 살아있는 교실과 경기교육 흔들림 없이 지켜내겠다" 지지 호소
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 후보가 지방선거 사전투표 마지막 날인 30일 경기도 학부모들을 향해 특별 메시지를 발표하고 "도덕성과 품격을 갖춘 안정적인 학교를 만들겠다"고 선언했다.
임 후보는 이번 선거를 '안정'과 '불안'의 대결로 규정하며 경기 교육의 수장이 갖춰야 할 최우선 덕목으로 '도덕성'을 전면에 내세웠다.
임 후보는 메시지를 통해 "교육감은 우리 아이들이 바라보고 배우는 거울이어야 한다"면서 "폭력 전과와 무책임한 폭로, 수많은 구설로 도민의 눈살을 찌푸리게 했던 정치인에게 경기교육을 맡길 수는 없다"고 단호히 선을 그었다.
이어 상대 진영의 안민석 후보를 정조준해 "거짓 선동과 막말, 도덕성 논란으로 얼룩진 정치인이 교육감이 된다면 우리 아이들의 인성 교육은 뿌리부터 흔들릴 것"이라고 강도 높게 비판하며 "우리 아이들이 교실에서 무엇을 배우기를 원하시느냐"고 반문했다.
임 후보는 선거 막판 학부모 표심 조준에 집중하며 표 결집을 호소했다. 그는 "학부모님들의 절박한 한 표야말로 교육의 품격과 우리 아이들의 안전한 교실을 지키는 가장 강력한 무기"라고 강조했다.
마지막으로 임 후보는 "인성이 살아있는 떳떳한 교실, 우리 아이들의 미래를 위해 경기교육을 흔들림 없이 지켜내겠다"면서 사전투표 마지막 날 유권자들의 적극적인 지지와 참여를 거듭 당부했다.
beignn@newspim.com