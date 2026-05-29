[6·3 지선 인천]교육감 진보 후보 도성훈 "인천교육 미래 책임"·임병구 "압도적 선택 필요"

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인천시교육감 도성훈(왼쪽) 후보와 임병구 후보가 각각 미추홀구 평생학습관과 아라1동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 했다. [사진=각 후보 선거 캠프]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시교육감 선거에 출마한 진보 성향 도성훈· 임병구후보가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 투표를 마치고 막판 세 결집에 나섰다.

이번 인천교육감 선거는 진보 성향의 이들 2명의 후보와 보수 성향의 이대형 후보가 3파전을 벌이고 있다.

도성훈 후보는 이날 미추홀구 평생학습관에 마련된 주안4동 사전투표소에서 투표를 마쳤다.

도 후보는 "저는 약속보다 결과로 구호보다 실천으로 인천교육의 변화를 만들어 왔다"며 "아이들이 자신의 꿈을 키워갈 수 있는 인천교육의 길을 멈춤 없이 이어갈 수 있도록 소중한 한 표로 인천교육의 미래를 선택해 달라"고 호소했다.

임병구 후보도 이날 서구 아라1동 행정복지센터 사전투표소에서 한 표를 행사했다.

임 후보는 "시험장 바깥에서 혼자 점수 매기며 진보를 외치는 가짜가 아니라 시민사회가 정당하게 검증하고 추대한 진짜 후보가 누구인지 오늘과 내일 진행되는 사전투표에서 압도적인 선택으로 증명해 달라"고 강조했다.

보수 성향 이대형 후보는 다음 달 3일 선거 당일에 투표할 예정이다.

이 후보 측은 "중도보수 단일후보로 갈등과 분열이 아닌 통합과 실력으로 시민들의 선택을 받겠다"며 "정치가 아닌 교육, 이념이 아닌 아이들의 미래를 위해 끝까지 정책 선거를 이어가겠다"고 밝혔다.

hjk01@newspim.com