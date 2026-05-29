[6·3 지선 경기] 이민근 후보 "투표하면 안산 시민이 이깁니다"

AI 핵심 요약beta
- 이민근 안산시장 후보가 29일 사전투표했다
- 이 후보는 투표 독려하며 참여를 호소했다
- 사전투표는 29일과 30일, 본투표는 다음 달 3일이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 국민의힘 이민근 안산시장 후보가 해양동 사전투표서에서 한 표를 행사했다.
이민근 후보는 이날 투표를 마친 뒤 "해양동에서 사전투표 했다"며 "투표하지 않으면 내 삶을 누군가 대신 결정하게 된다. 투표하면 안산 시민이 이긴다"라고 시민들에게 투표를 독려했다.
이번 제9회 지방선거의 사전투표는 29일과 30일 이틀 동안 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.
주민등록증, 운전면허증, 여권 등 생년월일과 사진이 첩부된 신분증을 지참하면 전국에 설치된 3571개 사전투표소 어디에서나 별도 신고 없이 투표할 수 있다.
경기도 내 설치된 사전투표소의 정확한 위치는 중앙선관위 홈페이지나 주요 포털사이트를 통해 손쉽게 확인 가능하다.
한편 제9회 전국동시지방선거의 본 투표일은 다음 달 3일이다. 본 투표일 투표 시간 역시 오전 6시부터 오후 6시까지로 동일하지만 사전투표와 달리 주민등록지를 기준으로 지정된 본인의 투표소에서만 투표할 수 있다.
1141world@newspim.com